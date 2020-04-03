Советы по уходу за букетами цветов от Flowers.ua

Всегда приятно получить в подарок букет цветов. А, чтобы подаренные цветы радовали вас как можно дольше, flowers.ua делает все возможное, что от нас зависит (закупка растений в день доставки, хранение готовой композиции в холодильном оборудовании). От вас же потребуется только лишь придерживаться простых и понятных рекомендаций, и тогда букет гарантированно простоит в вазе много дней.

Подготовка букета

Для начала нужно снять упаковку. Да-да, какой бы красивой она не была, все же обертка может повредить стебли, листья и бутоны. Кроме того, искусственный материал будет ограничивать нормальное потребление воды растением. Также не забудьте удалить листья, которые попадут в воду (они будут загрязнять жидкость). Подрежьте стебли под углом 45 градусов. Для этого можно воспользоваться обычным кухонным ножом. Если ваш букет состоит из луковичных цветов (тюльпаны, нарциссы), подрезать их нужно ровным срезом (так слизь, провоцирующая рост бактерий, будет меньше выделяться). Не забывайте обновлять срез при каждой замене воды в вазе, поскольку при контакте с кислородом стебель начнет “запечатываться” и из-за этого плохо “пить” воду.

Подготовка вазы

Обратите внимание, что ваза должна быть объемом не менее 1 литра, вне зависимости от размеров букета. Помимо этого, объем жидкости для каждого сорта цветов должен быть свой. Например, тюльпаны, каллы и гиацинты не требовательны к большому количеству жидкости, а вот розы и гортензии должны быть погружены в воду наполовину.

Прежде, чем налить в вазу воду, промойте ее каким-нибудь антибактериальным средством. Воду лучше использовать очищенную, а не водопроводную, и обязательно прохладную (примерно 10-15 градусов). Мойте вазу каждые два дня и обновляйте воду.

Подкормка для цветов

Уход за орхидеями и за любыми другими сортами цветов требует применения так называемой подкормки. Дело в том, что при срезании края стебля, цветок лишается запаса своего питания и утрачивает гормон роста. А подкормка искусственным образом снижает уровень PH, вызывает у растения “аппетит” к влаге и не препятствует появлению процессов гниения. Мы рекомендуем применять в качестве подкормки специализированные средства. Именно их сбалансированная формула действительно может максимально продлить жизнь растениям. Но, если профессиональной подкормки на данный момент под рукой нет, не стоит отчаиваться. Ее можно заменить и подручными средствами: таблеткой аспирина, парой капель сока лимона или одной столовой ложкой сахара, разведенной в литре воды.

Место для букета в вазе

Самым лучшим местом для вазы с цветами будет не центр обеденного стола, а какой-нибудь прохладный уголок с притоком свежего воздуха. Также букет стоит оградить от прямого попадания солнечных лучей, обогревателей, батарей и сквозняков. Кроме того, флористы рекомендуют не ставить цветы по соседству с фруктами.

od-news.com

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