Политика конфиденциальности

Статистика посещений

Учет количества посетителей портала «Взгляд из Одессы» (od-news.com) ведется при помощи Google Analytics. Данный сервис записывают, какие страницы Вы просматриваете на нашем ресурсе, как Вы пришли на него, а также некоторые основные сведения о Вашем компьютере. Вся эта информация является анонимной - мы не знаем, кто Вы, а только получаем информацию о количестве посещений. Данные, которые мы собираем от аналитических сервисов, помогают нам лучше понять аудиторию нашего ресурса и сделать его более интересным и удобным для пользователей. Вы можете узнать больше о том, как работает Google Analytics и при желании отказаться от его работы. Более детально, как Google может использовать файлы cookie, Вы можете узнать здесь.

Персонализация рекламы

Мы используем cookie для персонализации рекламы. Этой информацией мы можем обменивать с нашими рекламными партнерами, которые могут объединить ее с другими данными, которые Вы могли им предоставить ранее.

Информация о пользователях

При регистрации на нашем ресурсе, мы сохраняем информацию о Вас, например, Ваше имя и адрес электронной почты. С целью безопасности, мы ведем учет действий пользователей на нашем ресурсе.

Обновления Политики конфиденциальности

Мы можем обновить данную Политику конфиденциальности в любое время. Проверить актуальную версию Политики конфиденциальности Вы можете на этой странице.

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