Размещение рекламы на сайте od-news.com

Предлагаем разместить рекламу в интернет издании "Взгляд из Одессы" https://od-news.com

Интернет издание "Взгляд из Одессы" работает в сети с 2008 года.

На сайте более 100 тысяч страниц с оригинальными опубликованными материалами о событиях в городе и Одесском регионе.

К нам ежедневно заходят более 20 тысяч человек за свежими новостями.

Более 1 млн показов страниц в месяц.

70% читателей одесситы, средний возраст от 25 до 45 лет.

Размещение рекламных статей

Мы будем рады поделиться с нашими читателями интересной информацией о вашей компании.

Все рекламные статьи размещаются с анонсом на главной странице сайта od-news.com гарантировано на 3 дня, после чего навсегда остаются в нашей ленте. Вместе с публикацией на сайте мы автоматически делаем репост анонса статьи на нашу страницу в Facebook и канал telegram , а также проводим push рассылку по нашей базе подписчиков для максимального охвата.

Благодаря анонсу вашей компании на нашем портале с высоким рейтингом увеличится узнаваемость вашего бренда и улучшится SEO продвижение вашего сайта в топ поисковых систем.

Размещенная статья будет всегда доступна в поиске и приводить к вам все новых клиентов.

Формат статьи:

объем текста неограничен,

количество фотографий до 10

количество ссылок в одной статье максимум 3

ссылки открыты для индексации поисковыми системами гарантировано 12 месяцев

можно вставить видео с youtube, vimeo, facebook, instagram

возможность добавлять мета-теги: title, description, keywords, alt, h1-h2

возможность выбора даты и времени публикации Цена за размещение - 3000 грн При заказе нескольких статей или услуг действуют скидки. Примеры рекламных статей Полный гайд по выбору тональной основы 6 причин установить видеокамеру у себя дома

Баннерная реклама

Если вы хотите чтобы ваш бренд был всегда на виду, при любом заходе на наш портал с мобильного или компьютера, при поиске любых новостей, то сквозное размещение вашего банера на более чем 100 тысячах новостных страницах это то что вам нужно.

Стоимость размещения банера зависит от выбранного размера и местоположения.

К сожалению количество рекламных мест на сайте ограничено, мы стараемся не перегружать наших читателей излишней рекламой и предпочитаем работать с проверенными рекламодателями на длительной основе.

Наличие свободных рекламных мест и актуальные цены, мы всегда готовы вам выслать по запросу.