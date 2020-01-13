Полный гайд по выбору тональной основы

Благодаря агрессивным рекламным кампаниям почти каждая девушка знает, для чего нужен тональник. Выровнять цвет лица, скрыть недостатки, придать свежий вид… Но бывает так, что купленный флакончик не оправдывает обещаний. Не стоит сразу винить недобросовестного производителя — возможно, вам нужно средство другого типа.

Прошли времена, когда в магазинах было нечем разгуляться, кроме любимца наших мам — крема «Балет». Сегодня каждой коже — свой тональный, и компании поражают разнообразием форматов и текстур. Мы расскажем о главных характеристиках и кому какой тональник подойдет.

Консистенция

Жидкие основы наносятся тонким слоем, а для растушевки лучше использовать пальцы или кисть — спонж просто «съест» продукт. Легкая текстура не забивает поры и не утяжеляет покров. Могут иметь любой финиш: например, жидкие тональные кремы Макс Фактор бывают и матовыми, и сияющими.

Кремовые текстуры варьируются от полужидких продуктов до плотных замазок в стиках или палитрах. Самый распространенный формат, который хорошо ложится на сухую кожу и не сползает с жирнящихся участков.

Флюид — невесомая основа с очень легким покрытием, которая выравнивает тон, но не перекрывает недостатки. Отличное решение для молодой и нормальной кожи.

Мусс — воздушная взбитая консистенция, которая легко разносится по поверхности. Такой продукт впитывает даже кисть, поэтому пальцы — ваш друг в растушевке.

Пудровый крем по названию сочетает в себе качества тональника и пудры. Это очень плотное средство, которое подходит скорее для грима, нежели повседневного макияжа.

Подтон

Оттенок — одно из главных условий, от которого зависит: «сядет» тон на кожу или нет. Оценки «светловат или темноват» недостаточно: нужно учитывать отлив средства, о котором на упаковке, в отличие от первого признака, не пишут. Подтон кожного покрова часто связан с цветотипом внешности , но не всегда. Различают три основных вида:

теплый;

нейтральный;

холодный.

Но на этом список не исчерпывается: бывает кожа с оливковым, желтым или серым отливом и т. д. Тональное средство выбирают с соответствующим подтоном, поскольку противоположные оттенки сделают эпидермис тусклым и подарят эффект маски, что резко отличается от шеи и рук.

Финиш

Матовый — мейкап-классика. Такие тональные основы убирают нежелательный блеск и подходят обладательницам жирного и комбинированного покрова. Девушкам, чей эпидермис склонен к сухости, следует предварительно увлажнить лицо, чтобы не подчеркнуть шелушения. Матовые формулы отличаются стойкостью и не переходят при прикосновении. Чтобы лицо не выглядело безжизненным, матовую основу часто дополняют хайлайтером.

Естественный — тональники с легким сиянием, которое имитирует природное свечение кожи. Подходят всем типам эпидермиса, но на жирном требуют припудривания в Т-зоне. Прекрасный вариант для повседневного макияжа.

Сияющий — средства, создающие влажный эффект. Следует быть осторожными, чтобы вместо модного образа не получить сальный блеск. Сияющие тональные — друзья визажистов на креативной съемке.

Покрытие

Правило нехитрое: естественный макияж предполагает легкое покрытие, гламурный или фешн-образ тяготеет к плотному. Покрытие — свойство варьируемое даже для одного продукта: легкий тональный наслаивается до среднего, а плотное средство можно разнести кистью для естественного результата. Лайфхак: если вы не любите наносить гиперпигментированные формулы на все лицо, но скрыть недостатки нужно — точечно проработайте несовершенства консилером.

Форма выпуска

В этом пункте мы говорим не о продукте, а об упаковке — это тоже имеет значение! Упаковка может подсказать о качествах содержимого: например, матовые текстуры выпускают во флаконах и тюбиках, которые плотно завинчиваются, а плотные кремы-камуфляжи — в стиках, откуда их легко набирать кистью. Самая популярная форма выпуска — универсальный тюбик. Дополнительный плюс, если отверстие нового тюбика закрыто слюдой. Флаконы бывают с помпой, пипеткой и лопаточкой. Первые два — гигиеничные варианты нанесения и подойдут даже визажистам, а вот последний следует выбирать только для себя, либо же набирать тон кистью. Относительная новинка рынка — кушон. Да, это не вид продукта, а формат, в которой жидким средством-флюидом просачивают губку, закрытую внутри компактной упаковки.

od-news.com

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