Четыре совета как правильно пить виски

Все советы по употреблению виски направлены на то, чтобы получить от напитка максимум удовольствия. Они могут быть противоречивыми, например, совет ничем не разбавлять виски и совет добавить в стакан немного воды. Противоречия вызваны разницей вкусов. Кто-то любит насыщенный вкус, а кому-то, напротив, крепость мешает им насладиться. Поэтому отличное решение — попробовать, а затем следовать тем рекомендациям, которые совпадают с вашими предпочтениями. Впрочем, разве не так всегда и бывает с советами?

Совет 1: Подавайте виски комнатной температуры

Оптимальной температурой для виски считается 18–20 °С, примерно это соответствует комнатной температуре (21–22 °С). Не стоит придираться к этим нескольким градусам и держать бутылку в холодильнике. Слишком холодный напиток, как и слишком теплый, не раскроет своего вкуса.

Совет 2: Используйте правильную посуду

Виски подают в широких стаканах с толстым дном и прямыми стенками (тумблер, хайбол), толстым дном и расширяющимися стенками (рокс), тюльпановидными (сужающимися кверху) и на ножке. Толстое дно помогает поддерживать температуру, а широкая верхняя часть — лучше почувствовать аромат. Сужающаяся верхняя часть дольше сохранит аромат — выбирайте, что любите. Напиток принято наливать не более чем на 1/3 стакана, стандартная порция — 50 мл.

Совет 3: Правило пяти S

Шотландцы, употребляя виски, руководствуются правилом пяти S:

Sight. Полюбуйтесь напитком, оцените его цвет и консистенцию. Smell. Вдохните аромат, попробуйте вычленить отдельные ноты, а потом оцените весь букет. Swish. Пригубите немного и подержите во рту, давая вкусовым рецепторам время оценить всю гамму вкуса. Swallow. Проглотите виски, почувствуйте, как глоток согревает вас изнутри. Splash. Добавьте в оставшуюся порцию немного воды, чтобы полностью раскрыть аромат и вкус.

Такая последовательность помогает в полной мере ощутить все качества, не упустив ни малейшего нюанса, а также определиться, как лучше пить этот виски, с водой или без.

Совет 3: Подавайте правильную закуску

Виски относится к дижестивам — напиткам, которые пьют после завершения трапезы. После плотного приема пищи достаточно льда, охлажденной минеральной воды и ломтиков лимона. Для любителей подают кока-колу в маленьких бутылках или жестяных банках (чтобы не успевала нагреваться). Особенно хорошо с колой сочетаются кукурузные сорта, например, Jim Beam, Jack Daniel’s и солодово-зерновые виски White Horse, Johnnie Walker.

В остальных случаях подойдет легкая закуска. Бурбон хорошо сочетается с сыром вроде чеддера или гауды, орехами, шоколадом, фруктами. Производитель Johnnie Walker Black Label советует подавать его с креветками. Для Jameson рекомендуют рыбу холодного копчения.

Отметим, что вопреки этим правилам, в Шотландии виски традиционно подавали с хаггисом — бараньим желудком, фаршированным потрохами и овсяной кашей, и с другими сытными мясными блюдами.

Совет 4: Создайте приятную атмосферу

Чтобы в полной мере насладиться виски, пейте его в приятной расслабленной атмосфере. Лучше вечером, чтобы никуда не спешить. Приглушенный свет, удобные кресла, дружеская компания — то, что позволит напитку подарить вам максимум удовольствия.