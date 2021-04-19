Английский для малышей: как вырастить ребенка-билингва в неязыковой среде?

Такое явление как детский билингвизм все чаще обсуждается как среди специалистов, так и в родительской среде. Попробуем разобраться, кто такой ребенок-билингв и хорошо это или плохо.

Что такое билингвизм?

Билингв - это человек, который владеет двумя языками. Вопрос- в какой степени владеет? Выделяют 2 типа билингвизма - естественный и искусственный. Естественный билингвизм характеризуется тем, что ребенок пользуется двумя языками как средством общения, т.е. для выражения мыслей и чувств, в отличие от искусственного, когда ко второму языку прибегают чаще в случае возникновения потребности. Например, чтобы получить что-то, и для этого надо выразить желание-просьбу на английском.

Естественный билингвизм - это чистое стечение обстоятельств.

Если ребенок родился в двуязычной семье и с рождения усваивает 2 языка, например, мамин и папин, или родители в семье говорят на русском, но живет не в России и за пределами семьи ребенок слышит иностранную речь, он без труда заговорит на двух языках, причем намного быстрее родителей и старших братьев-сестер, если таковы имеются. Не просто заговорит, а будет без проблем попеременно пользоваться то одним языком, то другим в зависимости от ситуации, не прикладывая никаких особых усилий, чтобы вспомнить слово или подобрать правильную конструкцию.

Кто-то скажет: "Повезло!" Действительно, минимум затрачиваемых усилий: второй язык усваивается также, как родной. Усилия, и немалые, потребуются, если ситуация поменяется и нужно будет сохранить владение одного из языков, на котором говорит ребенок. Или для того, чтобы оба языка развивались одинаково хорошо и в дальнейшем ребенок владели устной, и письменной формами.

Искусственный билингвизм

Если ребенок осваивает английский язык в раннем возрасте, но не спонтанно, а в условиях четко спланированной, контролируемой и управляемой деятельности, т.е. в процессе обучения, то у него развивается искусственный билингвизм.

Важно помнить следующее: чем раньше с ребенком начнут говорить на английском языке, тем легче он будет проходить путь его освоения. По данным исследователей, мозг запоминает больше всего информации в момент роста, т.е. в возрасте 3-4 лет. В этом же возрасте мозг отличается особой гибкостью и пластичностью, а в память еще хранит законы усвоения родного языка.

Есть и еще одна причина, почему, если родители хотят вырастить из малыша билингва, начинать надо чем раньше, тем лучше. С развитием когнитивных способностей ребёнок научается быстро анализировать и сравнивать, поэтому, если с раннего детства он не привык слышать никакую другую речь, кроме русской, то такие нововведения могут понравится далеко не всем и далеко не сразу.

Какие плюсы у ребенка-билингва?

Искусственный билингвизм, как это стало уже для многих понятно, требует приложения усилий. Однако результат того стоит. Доказано, что у детей, которые начали изучать английский в раннем возрасте:

Сильнее развито абстрактное мышление.

Лучше развиты когнитивные способности.

Формируется прочная база из навыков и умений, способствующих освоению любого другого языка.

Кроме того, изучение иностранного языка оказывает благоприятное воздействие на изучение родного языка, осознание его структуры и грамматической системы. Ну и, конечно же, нужно помнить, что одна из главных функций изучения языка - развивающая, через язык дети знакомятся с другой культурой и, соответственно, их образовательный и общекультурный уровень выше детей-монолингвов.

Как вырастить ребенка-билингва?

Ребенок усваивает язык через общение, поэтому, если вы хотите, чтобы ваш малыш рос билингвом, говорите с ним на английском языке. Но говорите каждый день. Регулярность - это самое важное условие. Ребенок должен слышать иностранную речь постоянно. Необязательно говорить целый день. Специалисты считают, что достаточно 15-20 минут. Это могут быть совместные игры или проговаривание ежедневных рутинных процедур - одевание, приемы пищи, купание и пр. Рисуйте на английском, раскрашивайте, лепите - чем больше видов деятельности используется, тем лучше! Ставьте мультики на английском, слушайте английские песенки - все это создает условия для погружения в языковую среду.

А если вы не уверены в своих силах, но понимаете важность и необходимость изучения английского языка с ребенком, можно записать малыша на занятия. Самый оптимальный вариант- индивидуальные онлайн уроки английского для детей с преподавателем, например,в школе английского языка новакид. Видеоуроки ведут опытные преподаватели, которые знакомы с методиками раннего обучения языку и с возрастными особенностями детей, поэтому подберут ключик к каждому ученику. Занятий длятся 25-30 минут - за это время даже самые маленькие не успеют устать. Преподаватели говорят только на английском, поэтому результат не заставит себя ждать!