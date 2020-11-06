Какие лучше подобрать серьги-пуссеты с бриллиантами? Узнаем вместе с «Оникс»

Ювелирный ассортимент постоянно пополняется новыми и стильными украшениями. Это позволяет модницам проявить максимум фантазии и создать стильный образ. Но среди этого великолепия отдельно хочется выделить классику, которая не собирается терять лидерские позиции.

Эти аксессуары уместны в любой шкатулке и подходят для любого образа. Особенно такими вещами могут похвастаться серьги-пуссеты с бриллиантами, которые безупречно подходят для постоянного ношения. Просто нужно подобрать те самые сережки и «Оникс» подскажет несколько стильных вариантов.

Какие украшения достойны внимания?

Ювелирный ассортимент постоянно пополняется и вам нужно четко решить со многими характеристиками. В частности стоит определиться с камнями.

Только бриллианты

Если говорить о классике, прозрачные вставки будут в самый раз. Они прекрасно сочетаются с офисными костюмами и вечерними платьями. Вот только стоит помнить, что для ежедневного ношения выбирайте серьги с минимальным количеством вставок. Что касается вечерних вариантов, таких ограничений нет.

Оригинально выглядит присутствие черных бриллиантов. Они могут быть в гордом одиночестве или разбавлены прозрачными вставками. Последний вариант смотрится максимально изысканно. Что касается исключительно черных камней, здесь присутствует некая таинственность и притягательность.

Комбинация с разными камнями

Бриллианты идеально сочетаются с остальными драгоценными или полудрагоценными вставками. Так можно выделить несколько самых распространенных комбинаций:

Бриллианты и сапфиры, рубины, аметисты, изумруды… Этот список будет просто бесконечным. Комбинация прозрачных и цветных элементов выглядит просто потрясающе. Они выгодно дополняют друг друга и прекрасно переливаются под лучами света.

Отдельно хочется сказать о жемчуге. Такое сочетание выглядит благородным. Понятно, что на каждый день они не совсем подходят, а вот для вечера будут в самый раз.

Когда будете выбирать украшения, хорошо подумайте, как именно собираетесь их носить. От этого уже будет легче отталкиваться с выбором оформления. Вместе с «Оникс» удастся подобрать безупречные аксессуары, которые достойно пополнят шкатулку.