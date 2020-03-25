Вечерние хроники коронавируса 25 марта

Заражено – 454 398 (+38332)

Умерло – 20 550 (+1979)

Вылечено – 113 045 (+4745)

Карантин в Украине: итоги за день

Кабинет министров продлил карантин и ввел режим ЧС на всей территории Украины на 30 дней (до 24 апреля). Во время чрезвычайной ситуации власти и службы гражданской защиты будут работать усиленно и в специальном режиме. Впрочем, это не предусматривает вмешательства государства в управление частными компаниями или ограничения прав и свобод украинцев.

Также, к концу пятницы, 27 марта, Украина закроет границу для любого пассажирского движения. Тем не менее, украинцы смогут вернутся домой и после закрытия границы.

— 113 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (+16 за прошедшие сутки), из них 4 – летальные, 1 – вылечился

— трое граждан Украины умерли от коронавируса за границей

— коронавирус диагностировали в трех нардепов: Руслана Горбенко ("Слуга народа"), Сергея Шахова (группа "Доверие") и Сергея Рудыка (внефракционный)

— Зеленский встретился с главами церквей и анонсировал проект "Пасха дома", призывая праздновать без похода в церковь

— весенний призыв переносится на май-июль

— пробное ВНО-2020 перенесено на 4 (украинский язык и литература) и 11 (другие предметы) апреля; основная сессия оценивания пройдет с 21 мая по 15 июня

— по данным исследовательской компании «Градус», если ввести жесткий карантин – у 57% украинцев деньги закончатся уже через месяц, и только 4,3% смогут продержатся полгода или больше

Карантин в мире: итоги за день

Испания на грани коллапса из-за коронавируса

Эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии, и ситуация становится все хуже.

В отличие от Италии, где 80% заболевших погибают в трех наиболее проблемных с точки зрения эпидемиологии регионах (Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето), в Испании инфекция теперь активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась (Каталония, Кастилия и Леон, Кастилия-ла-манча, Валенсия).

За последние сутки в Испании зафиксировали 6674 новых случаев инфицирования и 462 смерти.

В России 658 заболевших (+163 за последние сутки); Путин выступил с обращением к нации: Перенес на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию, а также объявил "каникулы" с 30 марта по 5 апреля;

Вирус обнаружили у Принца Чарльза;

od-news.com

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