Пасхи не будет, Карантин продлили!

Кабмин вводит режим ЧС по всей Украине

Только что Кабинет министров ввёл режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней (до 24 апреля).

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль призывает не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение.

"Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но еще консолидирует усилия для преодоления угрозы", — сообщил он.

Додатково до цього рішення Кабмін постановив:

☑️ належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

☑️ залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;

☑️ усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;

☑️ надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

od-news.com

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