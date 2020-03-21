Корпорация монстров взялась за медиков

Катерина Ножевникова

Новости «палаты #6»)

За кадром остаётся огромный труд десятков людей. Я обязательно опишу потом все, что происходило эти дни (если не сойду с ума))

Из маленького, но очень важного.

Мы передали сегодня первую часть того, что удалось по крупинкам собрать за те недели, когда уже было понятно, что надвигается беда.

Бригады Скорой Помощи города и области получили 100 защитных масок многоразового использования.

650 костюмов одноразовых. 400 респираторов класс ffp2 и 10 тыс перчаток.

Очки, перчатки и 150 костюмов оплачены вашими маленькими взносами. 400 костюмов нам подарили Aricol Group

18 опорных бригад, которые уже выезжают на «подозрительные» вызовы обеспечены респираторами на 7 дней в зависимости от количества вызовов.

Костюмами на две недели.

Перчатками с хорошим запасом.

Масками защитными обеспечены 100 человек. А завтра передадим ещё 252 и вопрос с масками для ВСЕХ бригад города и области закрыт!

Теперь из лучшего в рамках корпорации- на следующей неделе я получу 150 костюмов (ттт, чтобы не сглазить) которые нам отошьют наши давние партнеры Андрей Сукачёв (ребята шили нам чехлы для ожогового и детской областной (реанимаций, операционных, хирургий. помните такие красивые голубые?) они сделаны из специальной ткани, которая после автоклавирования может использоваться годами. Завтра я решу вопрос, где будут производить автоклавирование (у скорой помощи нет своего автоклава) и тогда 75 бригад города будут обеспечены костюмами... на весь период. Не нужно будет покупать ещё!!

Это позволит нам сэкономить огромное количество денег. Заказать ещё к сожалению пока нельзя. Закрыт ввоз химический растворов, без которых не возможно производство.

Теперь о большом и настолько Важном, что у меня начинают трястись руки.

В лабораторию на старосенную закуплен второй аппарат (там есть один, но старый и его пропускная способность низкая) для Проведения тестов ПЦР. Сто процентный тест на определение короны (и многих других вирусов) в течении суток результат стоимостью 850 тыс грн.

Второй аппарат будет установлен в областной больнице (опорной), что позволит производить тесты на месте.

Также будут закуплены праймеры и рнк (расходники для проведения теста на вирус) и нашему городу и области уже не нужно будет ждать почти три дня, пока все это поедет в Киев, где сейчас проводится диагностика. Вадим Викторович Мараховский Банк Восток и Анатолий Семенович Редер »Интерхим» мужчины, которые услышав что самое важное это точная диагностика сразу же сказали- берём!

А ещё сегодня Алла Ванецьянц и Банк Південний приняли на себя оплату Кислородный подстанции для Измаильской больницы. Что позволит не возить кислород за 250 км (сейчас медицинский кислород возят из Одессы) и эта Станция обеспечит кислородом ещё три больницы города. Все это позволит увеличить количество точек, обеспеченных кислородом в больнице с 12 до 150!!! Нам повезло, что проектная документация была подготовлена ещё в конце года, и все согласования. Но денег не нашлось... в среду из Киева Станция выезжает со специалистами к нам в Область и начнётся его установка.

Yuriy Gubankov взял на себя оплату 40 тыс респираторов!!! Это сейчас просто шок в меня!!

Это просто счастье сейчас. Правда...

Ну и вы все за день сегодня накидали на счёт и карту и принесли почти 248 тыс 716 грн!!( прилагаю пока скан, потом загружу выписку)

Карта 62 тыс 216 грн

Счёт фонда 56 тыс грн

Принесли 130 тыс 500

Переводы по 50-100-200 грн и тд. Вы лучшие!!!

Ну и на ночь глядя весёлая одновременно и грустная история)) в 14 году, когда началась война Мы занимались помощью переселенцам. И как то так вышло, что такой Движ тут развели, что организация UNISEF выбрала нас своими представителями для передачи 2500 тыс наборов для вынужденных переселенцев (хотя мы и фондом не были тогда. Они тогда подписали со мной договор как с частным лицом, вопреки своим же правилам). Короче говоря справились мы успешно с этим делом и через пару месяцев нас позвали в мэрию получить от почетного представителя этой организации грамоты какие то. Грамоты мы не брали принципиально тогда но иностранным гостям отказать было не удобно) а так как мы все время проводили на нашем складе - огромном заброшенном гараже для военной Техники и там не было тепла и мы работали стоя на деревянных поддонах, потому что бетонный пол был настолько холодным что к концу дня отваливались ноги)) и работали в жутких комбезах, дутых куртках и в шапках. И когда раздался звонок мы были вот в этом самом виде. Пришли мы в Горсовет, а там все в платьях с причёсками. Красота. И мы - толпа безумных женщин, в комбезах и шапках с помпонами да ещё и некоторые с детьми..)

Сегодня после безумного дня я вспомнила, что мне нужно быть на штабе в горсовете. И когда я подошла к зданию, то поняла что я иду в затертых рабочих джинсах и на голове у меня странная бандана, которую я надеваю дома, когда умываюсь....))

Спасибо всем, кто помогает помогать

Все, что в делаем - мы делаем вместе.

И самое важное. Оставайтесь дома... пожалуйста!!!

Италия сегодня количество смертей почти 793 за сутки(((