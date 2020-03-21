Чем мы можем помочь врачам скорых в Одессе

Катерина Ножевникова

В нашей области всего 176 бригад скорой помощи (машин ещё меньше). Экстренными бригадами скорой помощи по коронавирусу сейчас определены 18. Но исходя из того, что одна машина везёт одного пациента и область у нас длинная, а опорные больницы две в Одессе и две по краям области, то я буду делать расчёт из 50 машин.

Скорая это те, кто первыми столкнутся с заражёнными. Если Скорая не будет одета по всем правилам, эти врачи пойдут потом по больницам ЦРБ, по своим домам и разнесут вирус ещё быстрее, чем мы предполагаем. Следующий этап они заболеют сами. Кто то перенесёт нормально. Но большая часть выпадет из обоймы (кто работает на скорых вы знаете. Обычно это врачи в возрасте, которые подрабатывают таким образом пытаясь выживать). Итак, бригада за бригадной будут выпадать у нас на больничный в лучшем случае. Либо в больницу... Очень быстро мы окажемся в ситуации, что просто некому будет выезжать на вызовы. Никакие! Если у кого то случится инфаркт за ним просто не приедут. Если у ребёнка случится Апендицит за ним просто не приедут... и к списку короновирус добавятся и другие смерти.

я получила ночью расчеты по области. Они очень приблизительных, потому что цены сейчас меняются день ото дня.

Но сумма озвученная ввергла меня в отчаяние. (См картинку)

50 бригад по 2 человека по 2 костюма и по 4 респиратора на сутки (он 6 часов только ) за сутки может быть два три вывоза и набор нужно по идее выкидывать сразу после вызова. Но это идеальная картина мира, которой в мире уже нет... мне вчера прислали сообщение, как за границей прожаривают респираторы в духовке на бумаге для запекания и это даёт возможность использовать его хотя бы два раза. И Костюмы Конечно вврачи будут обрабатывать как то- другого выхода нет, хотя это существенно снижает степень Защиты. Но что есть то есть..

Очки маска 100 шт (Слава богу не одноразовые) хорошие по 200 грн сейчас. 20 тыс грн

Из расчёта на 30 дней нам необходимо уже сейчас!!

Костюмы биозащиты любые

4 костюма в сутки на 50 машин на 30 дней -6000 костюмов. Цена сейчас 400-500 и почти ничего найти нельзя(собираю тут по остаткам) могу заказать в четверг из Турции.

Сумма 2 млн 700 тыс. Единственное, что могу по безналу оплатить.

Перчатки (50 тыс уже заказала) так что возьму оттуда

Респираторы 12 тыс на месяц. Сейчас можно взять за наличные у барыг. Заводы очередь на две недели. Заказываем на опорные больницы. Стоим в очереди.

1 млн 200 тыс.

Итого, чтобы одеть 50 «бригад» на месяц и сохранить других врачей нам нужно

3 млн 920 тыс грн.

Пока большой бизнес занимается покупкой ИВЛ и оснащением опорными больницами, пока люди с серьезными деньгами начинают понимать, что происходит катастрофическая ситуация и включатся в Помощь Я обращаюсь к каждому из вас.

Пожалуйста. Ситуация в Италии развернулась от 1 смерти до 600 смертей в день чуть меньше, чем за месяц.

Мы все с вами останемся без помощи , когда грянет гром..

Покупка респираторов сумма к сбору 1 млн 200 тыс.

Карта 4731 2191 0161 8076

Ножевникова екатерина

Покупка костюмов сумма к сбору 2 млн 700 тыс :

Для клиентов приват банка, можно сделать перевод на

карту Приват, привязанную к счету

5169 3305 1608 8389

Для переводов с других банков необходимо ввести реквизиты :

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»

код 41569293,

IBAN UA103287040000026008054332371, в ПАТ КБ "Приватбанк"

МФО 328704

для клиентов Монобанк - перейдите в раздел благотворительность, выберите наш фонд в списке.

Пожалуйста!! Останетесь дома. Весь мир вводит жесточайший карантин. Люди выходят из дома по разрешению. Некоторые страны вводят высочайшие штрафы. Пожалуйста. Помогите разорвать цепочку. Иначе нам конец. Чем больше сейчас людей будет сидеть дома, тем больше шансов у нас пройти это без катастрофических потерь людских жизней. (Хотя я понимаю, что дальше будет катастрофа экономическая и что мы будем уже искать деньги на Продукты, чтобы Кормить тёщ, кто остался без работы) но я буду как Скарлет думать об этом завтра. Сейчас нужно не допустить у нас развитие итальянского сценария.. любой ценой.

Ниже привожу Финансовый расчёт для всех больниц области (указано только самое необходимое)

Таких денег мы не найдём.. значит у нас только один выход- сохранить врачей и не допустить массовости.

Все передаём по актам приема передачи.

Город выделил 100 млн, область 7 млн. Они делают что могут уже и стараются изо всех сил.. но нужно реально понимать, что город и область самостоятельно не справится. А город и область это мы..

Наши жизни опять в наших руках, как в далеком уже 14 году. Когда казалось, вот сейчас накормим всех переселенцев, обновим армию, поможем больницам и все будет хорошо...

Я понимаю, что сейчас все ещё столкнутся с огромными проблемами материальными. И вам нужно думать и о своих семьях. Поэтому 10,20,50 грн. Сколько сможете. Нас много. Мы обязательно справимся.

Я пока ещё в это верю.

od-news.com

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