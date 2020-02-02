В Одессе произошла авария с участием «скорой»

В Суворовском районе Одессы около полудня произошло ДТП, одним из участников которого стала карета «скорой помощи».

Это произошло на углу ул.Семена Палия и ул.Марсельской, где столкнулся легковой автомобиль и «скорая». Согласно показаниям свидетелей аварии, водитель легковушки не уступил дорогу медикам, в результате столкнулся с ней, въехав в бок «скорой помощи». Также пострадал еще один легковой автомобиль. В результате столкновения оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.

На месте работала полиция, которая устанавливала обстоятельства ДТП.

По материалам: Odessit.ua

od-news.com

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