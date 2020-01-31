В центре Одессы в аварии пострадал водитель

В ночь на 30 января в центре города столкнулись два легковых автомобиля.

Это ДТП произошло на пересечении ул.Екатерининской и ул.Большой Арнаутской. Как рассказали свидетели аварии, автомобиль марки «Шевроле» решил проехать перекресток на красный свет светофора, но в это же время его пересекал «Фольксваген». В результате столкновения первое транспортное средство от удара откинуло на тротуар, где оно врезалось в столб, а затем в стену расположенной на первом этаже дома аптеки. В результате этой аварии водитель «Шевроле» получил травмы и был госпитализирован.

На месте работала полиция, устанавливающая обстоятельства этого ДТП.

Фото: Одесса Медиа

od-news.com

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