В Одессе обнаружены похищенные автомобильные номера
В Одессе продолжают скручивать с автомобилей номерные знаки с целью затребования выкупа с их владельцев.
На днях бдительные горожане обнаружили спрятанные автономера, которые наверняка были похищены неизвестным корыстным злоумышленником.
Об этом стало известно из сообщения, оставленного в одном из одесских пабликов в соцсети Facebook "Чёрный список Одесса".
Для того, чтобы владельцы могли забрать свои номера, девушка в пабликах оставила свой номер телефона
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