В Одессе обнаружены похищенные автомобильные номера

В Одессе продолжают скручивать с автомобилей номерные знаки с целью затребования выкупа с их владельцев.

На днях бдительные горожане обнаружили спрятанные автономера, которые наверняка были похищены неизвестным корыстным злоумышленником.

Об этом стало известно из сообщения, оставленного в одном из одесских пабликов в соцсети Facebook "Чёрный список Одесса".

Для того, чтобы владельцы могли забрать свои номера, девушка в пабликах оставила свой номер телефона

od-news.com

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