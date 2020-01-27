В Одессе прошла «Опера во благо» для сбора средств нуждающемуся в лечении одесситу

В Одесском музее им. Пушкина был проведен благотворительный концерт "Музыка ради жизни" в рамках действующего в городе проекта "Опера во благо".

Для того, чтобы собрать денежные средства, необходимые для лечения и поддержки Кирилла Киреева, у которого диагностирован синдром Гиена-Барре, профессиональные вокалисты исполнили ряд арий из опер и оперетт, романсы, неаполитанские песни.

Отмечается, что таким образом сплетаются в нашем городе искусство и стремление к проявлению милосердия по отношению к нуждающимся в помощи горожанам.

Как отметила инициатор данного благотворительного проекта Екатерина Мысь, являющаяся солисткой Одесского академического театра музкомедии им. М. Водяного, аналогичного рода концерты проводятся участниками в музеях города, Кирхе, в тех местах, где люди могут прикоснуться к классике, духовности и внести свою лепту в благое дело.

"Опера во благо", куда входят талантливые молодые вокалисты, камерные артисты, драматические актеры, хореографы, действует на протяжении 5 лет, показывая, насколько важно и нужно то, чем его участники занимаются.

По материалам: Одесская Жизнь

od-news.com

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