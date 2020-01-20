Скульптор в Одессе приступил к созданию большого арт-объекта из монет

В Одессе скульптор Кирилл Максименко принялся собирать композицию из 250 тысяч монет. Арт-объект называется "Уроборос". Это будет фигура из трех рыб, хватающих друг друга за хвосты.

По словам автора арт-объекта, свою работу он планирует завершить 1 октября 2020 года. Именно эта дата является годовщиной выхода из оборота 1, 2, 5 копеек в Украине.

Как планировалось изначально, высота скульптуры будет составлять 3 метра. Но удалось собрать так много монет, что позволит увеличить размеры до 6 метров.

Заявляется, что данная скульптура будет самой большой в мире, состоящей из монет и она сможет увековечить первые железные деньги независимой Украины.

Фото: Радио Свобода

od-news.com

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