Общество Одесские новости ТОП Новости 

Скульптор в Одессе приступил к созданию большого арт-объекта из монет

seo 0 Comment , , , , ,

Скульптор в Одессе приступил к созданию большого арт-объекта из монетВ Одессе скульптор Кирилл Максименко принялся собирать композицию из 250 тысяч монет. Арт-объект называется "Уроборос". Это будет фигура из трех рыб, хватающих друг друга за хвосты.

По словам автора арт-объекта, свою работу он планирует завершить 1 октября 2020 года. Именно эта дата является годовщиной выхода из оборота 1, 2, 5 копеек в Украине.

Как планировалось изначально, высота скульптуры будет составлять 3 метра. Но удалось собрать так много монет, что позволит увеличить размеры до 6 метров.

Заявляется, что данная скульптура будет самой большой в мире, состоящей из монет и она сможет увековечить первые железные деньги независимой Украины.

Фото: Радио Свобода

Это будет интересно:

Впервые в истории одесситы смогут стать обладателями уникальных монетВпервые в истории одесситы смогут стать обладателями необычных монет Одесский скульптор своё новое творение посвятил читателям библиотекОдесский скульптор своё новое творение посвятил читателям библиотек Одесский скульптор предлагает создать арт-объект из монет, выходящих из обращенияОдесский скульптор предлагает создать арт-объект из монет, выходящих из обращения От слов к делу: в Одессе создаются специальные комнаты для особенных детейВ Одессе приступили к созданию сенсорных комнат для особенных детей Одесситы во всех районах города могут сдать 5 копеек для арт-объектаОдесситы во всех районах города могут сдать 5 копеек для арт-объекта
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE