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Одесса попала в ТОП самых дорогих украинских городов

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Одесса попала в ТОП самых дорогих украинских городовПо данным, полученным в результате определенных исследований портала Numbeo, Одесса заняла второе место в ТОП-списке самых дорогих городов по стоимости жизни в стране.

На первом месте, конечно же, столица Украины - Киев.

Одесса по данному показателю уступает лишь Львову, Днепру, Харькову.

Всего в этом рейтинге 400 городов мира. Киев оказался на 347 месте, немного ниже Одесса. Как говорят аналитики, очень важным показателем в данном случае является стоимость недвижимости. В центре Киева 1-комнатную квартиру можно арендовать за 18 тысяч гривен, в Одессе в два раза дешевле - от 7 тысяч гривен. Но и эта цена в разы выше, чем в других городах страны.

Не менее значительным показателем является и стоимость продуктов питания. Исследования показали, что у нас высокие цены на фрукты. Мясо стоит одинаково, что в столице, что в Одессе.

Как считают специалисты, данная ситуация указывает, что Одесса становится более привлекательной для инвестиционных проектов, а также туристов.

По материалам: За Одессу

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