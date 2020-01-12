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В Одессе копы помогли трехлетней малышке найти маму

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В Одессе копы помогли трехлетней малышке найти маму В Одессе патрульные полицейские помогли в поиске мамы 3-хлетней девочки. К ним обратились горожане, сообщив, что на ул. Преображенской найдена девочка без взрослых. Девочка, к сожалению, не разговаривает, онако, жетсами попыталась показать, в какой стороне искать родителей. Правоохранители стали обследовать прилегающую территорию, где была обнаружена малышка и буквально через несколько минут обнаружили маму потерявшейся девочки. Женщина объяснила копам, что отвлеклась буквально на секунду, уделяя внимание своему младшему ребенку и не заметила, как пропала старшая. С матерью детей копы провели профилактическую беседу. Патрульные Одессы убедительно просят не оставаться равнодушными, став свидетелем подобной ситуации. Рекомендуется сразу сообщать в службу патрульной полиции 102. Берегите своих детей, не выпуская их с поля зрения.В Одессе патрульные полицейские помогли в поиске мамы 3-хлетней девочки.

К ним обратились горожане, сообщив, что на ул. Преображенской найдена девочка без взрослых. Девочка, к сожалению, не разговаривает, однако, жестами попыталась показать, в какой стороне искать родителей.

Правоохранители стали обследовать прилегающую территорию, где была обнаружена малышка и буквально через несколько минут обнаружили маму потерявшейся девочки.

Женщина объяснила копам, что отвлеклась буквально на секунду, уделяя внимание своему младшему ребенку и не заметила, как пропала старшая.

С матерью детей копы провели профилактическую беседу.

Патрульные Одессы убедительно просят не оставаться равнодушными, став свидетелем подобной ситуации. Рекомендуется сразу сообщать в службу патрульной полиции 102. Берегите своих детей, не выпуская их с поля зрения.

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