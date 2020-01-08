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В Одесской области девушка пожертвовала свои шубы в пользу бездомных собак

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В Одесской области девушка пожертвовала свои шубы в пользу бездомных собакВ г.Измаиле одна из жительниц отдала два принадлежавших ей меховых изделия для их последующей продажи, чтобы средства, вырученные от их реализации, направили на спасение бездомных животных.

В результате волонтеры, которые нанимаются животными, смогли выручить сумму в размере 7500 грн., которую потратили на лечение и уход беспризорных питомцев.

Как рассказала на своей странице в соцсети волонтер общественной организации Е.Григорян, девушка сознательно решилась на такой поступок, как отказ от ношения своих шуб, чтобы помочь в спасении четвероногих друзей.

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