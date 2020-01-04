В Одессе женщина убила своего бывшего мужа

На Новый год женщина пригласила в гости своего бывшего супруга, с которым, не смотря на развод, сохранились дружеские отношения.

Однако во время застолья между бывшими супругами произошла ссора, и бывшая жена, схватив скалку, нанесла несколько ударов по голове мужчины 43 лет. Пострадавший получил серьезные травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

Злоумышленница сама позвонила на горячую линию полиции и сообщила о факте домашнего насилия над ней. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили мужское тело с разбитой головой и женщину в одежде со следами крови на ней.

На месте было обнаружено и изъято орудие преступления, а также прочие улики.

Женщину задержали и начали в отношении нее уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 115 УК Украины. Расследование этого дела продолжается.

od-news.com

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