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В Одесской области в аварии пострадали стразу три автомобиля

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В Одесской области в аварии пострадали стразу три автомобиля22 декабря в г.Измаиле в вечернее время на углу ул.Пушкинской и ул.Савицкого недалеко от автостанции произошло тройное ДТП. Его участниками стали автомобили марки «Лада», «Мерседес» и «Форд».

Как стало известно, первый автомобиль ехал по ул.Пушкина в направлении ул.Фучика, но на пересечении с ул.Савицкого в него врезался «Мерседес». От удара «Лада» вначале столкнулась с проезжавшим мимо «Фордом», после чего врезалась в магазин, повредив роллеты и фасад здания.

К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших, лишь машины получили механические повреждения. Прибывшие на место правоохранители составили на водителя «Мерседеса» соответствующий административный протокол о нарушении ПДД.

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