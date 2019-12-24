В Одесской области в аварии пострадали стразу три автомобиля

22 декабря в г.Измаиле в вечернее время на углу ул.Пушкинской и ул.Савицкого недалеко от автостанции произошло тройное ДТП. Его участниками стали автомобили марки «Лада», «Мерседес» и «Форд».

Как стало известно, первый автомобиль ехал по ул.Пушкина в направлении ул.Фучика, но на пересечении с ул.Савицкого в него врезался «Мерседес». От удара «Лада» вначале столкнулась с проезжавшим мимо «Фордом», после чего врезалась в магазин, повредив роллеты и фасад здания.

К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших, лишь машины получили механические повреждения. Прибывшие на место правоохранители составили на водителя «Мерседеса» соответствующий административный протокол о нарушении ПДД.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...