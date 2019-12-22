Для жителей пригорода Одессы улучшат транспортное сообщение с центром города

Для жителей таких жилищных комплексов, как Artville и "Седьмое небо" планируется улучшить транспортную инфраструктуру.

Об этом говорилось на заседании постоянной комиссии Одесского областного совета по вопросам транспорта, связи, морехозяйственного комплекса.

Авангардовской территориальной громадой было направлено соответствующее обращение к Одесскому облсовету. В обращении отмечается, что местным жителям вышеуказанных жилищных комплексов нужна удобная транспортная развязка. Пока что, на работу, в школы и детские сады жители пригорода вынуждены ездить с несколькими пересадками.

Депутаты пообещали, что займутся регулировкой вопроса пассажирских перевозок на территории Авангардовской ОТГ, и в направлении в Одессу.

Роман Сеник, глава депутатской комиссии подчеркнул, что профсоюзная организация автоперевозчиков Одесской области "за" то, чтобы улучшить транспортное сообщение на территории Авангардовской ОТГ.

od-news.com

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