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Для жителей пригорода Одессы улучшат транспортное сообщение с центром города

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Для жителей пригорода Одессы улучшат транспортное сообщение с центром города

Для жителей таких жилищных комплексовкак Artville и "Седьмое небопланируется улучшить транспортную инфраструктуру.

Об этом говорилось на заседании постоянной комиссии Одесского областного совета по вопросам транспортасвязиморехозяйственного комплекса.

Авангардовской территориальной громадой было направлено соответствующее обращение к Одесскому облсоветуВ обращении отмечаетсячто местным жителям вышеуказанных жилищных комплексов нужна удобная транспортная развязкаПока чтона работув школы и детские сады жители пригорода вынуждены ездить с несколькими пересадками.

Депутаты пообещаличто займутся регулировкой вопроса пассажирских перевозок на территории Авангардовской ОТГ, и в направлении в Одессу.

Роман Сеникглава депутатской комиссии подчеркнулчто профсоюзная организация автоперевозчиков Одесской области "заточтобы улучшить транспортное сообщение на территории Авангардовской ОТГ.

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