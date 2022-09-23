Экономическое гражданство Антигуа и Барбуды
В законодательстве Антигуа и Барбуды отсутствует термин «экономическое гражданство», но под этим понятием подразумевают программу, в рамках которой иностранцы могут получить второй паспорт карибской страны в обмен на инвестиции.
Вклады инвесторов направляются на строительство, развитие экономики и туристической инфраструктуры. Государство привлекает предпринимателей из разных стран мира, поскольку на карибских островах созданы хорошие условия для ведения и масштабирования бизнеса.
Чтобы претендовать на второе гражданство Антигуа и Барбуды, необходимо быть готовым выполнить условия программы и инвестировать от 100 тыс. долларов.
Как получить гражданство Антигуа и Барбуды?
Местные власти не только дают «золотое» гражданство Антигуа и Барбуды за инвестиции, но и предлагают на выбор несколько опций:
- Пожертвование. Тут есть два варианта. Первый — 100 тыс. долларов невозвратного взноса в государственный фонд. Второй — благотворительный платеж в фонд престижного вуза University of the West Indies (Университет Вест-Индии) с правом на бесплатное обучение в течение года одного из членов семьи инвестора.
- Покупка недвижимости. Это могут быть апартаменты, вилла, доля в курортном комплексе — перечень объектов ежегодно утверждается местным правительством. Недвижимость должна стоить не менее 200 тыс. долларов, ее разрешается сдавать в аренду, продажа возможна спустя 5 лет после получения паспорта — https://immigrantinvest.com/ru/blog/antigua-and-barbuda-golden-visa/.
- Инвестиции в бизнес. Опция для космополитов, которые хотят не просто получить экономическое гражданство Антигуа и Барбуды, но и заработать. Они могут создать собственную компанию либо вложить деньги в уже работающий бизнес-проект. Минимальная инвестиция составляет 400 тыс. долларов.
Отдельно оплачиваются административные сборы, пошлины, проверка на благонадежность.
Что дает гражданство Антигуа и Барбуды?
Как отмечает специалист компании «Иммигрант Инвест» Злата Эрлах, основная причина получения инвестиционного гражданства Антигуа и Барбуды — свобода перемещения. У космополитов отпадает необходимость в оформлении виз для посещения 150 стран мира, включая Великобританию и Шенгенскую зону. Второй паспорт дает право на оформление туристической визы в США сроком до 10 лет, позволяющей находиться на территории страны до 180 дней в течение одного года.
Другие преимущества получения инвестором паспорта Антигуа и Барбуды:
- низкий размер минимального порога инвестиций по сравнению с аналогичными европейскими программами;
- возможность включить в заявку членов семьи: супругу (-а), детей до 30 лет, родителей/прародителей старше 55 лет;
- отсутствие требований к посещению островного государства на этапе оформления документов — вся процедура осуществляется дистанционно, через аккредитованное агентство;
- отсутствие требований к изучению языка, культуры, истории страны, проживанию на ее территории (для сохранения гражданства в течение 5 лет достаточно пробыть на островах 5 дней);
- небольшие сроки оформления гражданства Антигуа и Барбуды через инвестиции — не более 6 месяцев.
Инвесторы, которым второй паспорт нужен в более сжатые сроки, могут принять участие в схожей программе Вануату — единственного государства в Океании, предлагающего экономическое гражданство. Его можно получить также всей семьей и всего за 1–2 месяца, но выбора инвестиционной опции нет, здесь она одна — взнос в национальный фонд.
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