

В законодательстве Антигуа и Барбуды отсутствует термин «экономическое гражданство», но под этим понятием подразумевают программу, в рамках которой иностранцы могут получить второй паспорт карибской страны в обмен на инвестиции.

Вклады инвесторов направляются на строительство, развитие экономики и туристической инфраструктуры. Государство привлекает предпринимателей из разных стран мира, поскольку на карибских островах созданы хорошие условия для ведения и масштабирования бизнеса.

Чтобы претендовать на второе гражданство Антигуа и Барбуды, необходимо быть готовым выполнить условия программы и инвестировать от 100 тыс. долларов.

Как получить гражданство Антигуа и Барбуды?

Местные власти не только дают «золотое» гражданство Антигуа и Барбуды за инвестиции, но и предлагают на выбор несколько опций:

Пожертвование. Тут есть два варианта. Первый — 100 тыс. долларов невозвратного взноса в государственный фонд. Второй — благотворительный платеж в фонд престижного вуза University of the West Indies (Университет Вест-Индии) с правом на бесплатное обучение в течение года одного из членов семьи инвестора. Покупка недвижимости. Это могут быть апартаменты, вилла, доля в курортном комплексе — перечень объектов ежегодно утверждается местным правительством. Недвижимость должна стоить не менее 200 тыс. долларов, ее разрешается сдавать в аренду, продажа возможна спустя 5 лет после получения паспорта — https://immigrantinvest.com/ru/blog/antigua-and-barbuda-golden-visa/. Инвестиции в бизнес. Опция для космополитов, которые хотят не просто получить экономическое гражданство Антигуа и Барбуды, но и заработать. Они могут создать собственную компанию либо вложить деньги в уже работающий бизнес-проект. Минимальная инвестиция составляет 400 тыс. долларов.

Отдельно оплачиваются административные сборы, пошлины, проверка на благонадежность.

Что дает гражданство Антигуа и Барбуды?

Как отмечает специалист компании «Иммигрант Инвест» Злата Эрлах, основная причина получения инвестиционного гражданства Антигуа и Барбуды — свобода перемещения. У космополитов отпадает необходимость в оформлении виз для посещения 150 стран мира, включая Великобританию и Шенгенскую зону. Второй паспорт дает право на оформление туристической визы в США сроком до 10 лет, позволяющей находиться на территории страны до 180 дней в течение одного года.

Другие преимущества получения инвестором паспорта Антигуа и Барбуды:

низкий размер минимального порога инвестиций по сравнению с аналогичными европейскими программами;

возможность включить в заявку членов семьи: супругу (-а), детей до 30 лет, родителей/прародителей старше 55 лет;

отсутствие требований к посещению островного государства на этапе оформления документов — вся процедура осуществляется дистанционно, через аккредитованное агентство;

отсутствие требований к изучению языка, культуры, истории страны, проживанию на ее территории (для сохранения гражданства в течение 5 лет достаточно пробыть на островах 5 дней);

небольшие сроки оформления гражданства Антигуа и Барбуды через инвестиции — не более 6 месяцев.

Инвесторы, которым второй паспорт нужен в более сжатые сроки, могут принять участие в схожей программе Вануату — единственного государства в Океании, предлагающего экономическое гражданство. Его можно получить также всей семьей и всего за 1–2 месяца, но выбора инвестиционной опции нет, здесь она одна — взнос в национальный фонд.