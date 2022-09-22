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Поздравляю всех бетторов, сегодня мы окинем взглядом и постараемся разобраться в стратегиях лайв-ставок на футбол. Разберемся о том, что такое ставка на футбол в лайв-режиме, какие они бывают и как следует делать ставки на футбол в режиме реального времени, чтобы достигнуть значительного успеха.

Что такое лайв ставки и какие есть стратегии

Вообще лайв-ставки – это ставки, которые можно сделать в процессе происшествия. Ну например идет футбольный матч, а тебе надо сделать ставку на футбол, ну приспело – понимаю :) Так вот такая возможность у тебя есть с помощью тех же лайв-ставок.

У лайв-ставки на футбол принципиально существует две тактики или особенности осуществления ставок:

Агрессивная. Смелая, опрометчивая и тд. — это стратегия, когда игрок прогнозирует, что счет события непременно изменится. В целом ничего криминального, так многие делают. Но есть одно, но, о котором ниже.

Пассивная. Защитная, как мой знакомый говорит— это стратегия, при которой футбольные ставки делаются на то, что чего-то не произойдет в матче, например, не забьют гол в первом тайме или типа того.

Кое-что из личного опыта: лучше использовать пассивную стратегию, потому что она дает больше пространства при проигрыше ставки, для того чтобы вернуть проигранные средства. Короче она позволяет превратиться в агрессора и поставить обратную ставку. А если начать с агрессивной стратегии, то пассивную поставить ставку на футбол уже не сделаешь, потому что будешь сидеть ждать, что кто-то убьет – а этого может и не произойти.

Стратегия ставок на фаворита при плохом начале матча

Здесь идея состоит в том, что игрок должен начать наблюдать за футбольным матчем с явным фаворитом, и, если фаворит в начале матча пропускает гол, но при этом ведет игру, открывается возможность заработать на его победу с неплохим выигрышем. Откуда возьмется хороший кеф, ты меня спросишь? А я и отвечу – в режиме лайв-ставок, в случае если фаворит пропускает в начале матча гол, то коэффициент становится гораздо интереснее чем перед матчем. Не верите? Возьмите такой матч и проверьте.

Вилки в лайв-ставках: особенности

Пожалуй, самое интересное – это создание вилок при лайв-ставке. Конечно, это не одно и тоже с обычными вилками, возникающими у разных букмекеров. Созданные лайв-вилки можно создавать в рамках одного букмекера.

Суть в том, чтобы сделать одну ставку до начала матча, а вторую в процессе матча с помощью лайв-ставки. Ну например 1-я ставка на футбол на ничью в первом тайме (КЭФ обычно 2 и больше). 2-я ставка на гол в первом тайме, когда после начала игры (через 10 минут) коэффициент взмывает вверх и возникает вилка.

Как это определить? Да вообще легко, с помощью вот этого онлайн калькулятора вилок:

Рассмотрим возможные результаты наших футбольные ставки онлайн, здесь их будет четыре:

Первый тайм завершаются всухую (яйца) – входит 1-я ставка.

Гол, когда совершены обе ставки – играет 2-я ставка.

Ничья не всухую при сделанных ставках — заходят обе ставки.

Быстрый гол ко 2-ой ставке – можно ожидать ничью в первом тайме (если игра к этому идет), или искать другие интернет ставки на футбол для возвращения кровных.

Обычно доходность подобных вилок колеблется в районе 5-10% от суммы ставок, что следует сказать достаточно неплохо.

Соперники должны быть примерно равны, что снижает вероятность быстрого гола, и не нужно затягивать со второй ставкой (второе плечо), если уже создана вилка. Старайтесь заранее определять, какой кеф нужен, чтобы сделать ставки на футбол онлайн оперативно, тем более есть калькулятор.

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