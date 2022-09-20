Начало сентября 2022 года ознаменовалось выходом нового гаджета линейки iPhone. На полки магазинов поступает уже 14 поколение культового смартфона, и пришло время рассказать, что же уникального в iPhone 14, и почему его точно стоит купить.

Отличия от iPhone 13: что изменилось в новом Айфоне

Прежде всего стоит выделить, что изменилось в новой модели, и какие главные характеристики определяют цены на iPhone 14 и все сопутствующие модели этого поколения.

Корпус и степень защиты. В новинке от Apple фактически незаметны изменения. Но это только на первый взгляд. При аналогичных параметрах корпуса, как и в 13 серии, новый Айфон имеет более высокий уровень защиты от влаги. Вы можете погрузить его на полчаса на глубину до 6 метров без ущерба для «начинки».

Чип. Тут тоже на первый взгляд изменений нет: для 14 серии используется тот же процессор, что и в предыдущем поколении, а именно - шестиядерный A15 Bionic. Но вот производительность у нового смартфона будет выше за счёт оптимизации компоновки элементов.

Камера. И тут все технические характеристики у 13 и 14 моделей совпадают: всё те же сдвоенные 12-мегапиксельные камеры с хорошими широкоугольными линзами. В 14 версии добавлены несколько новых режимов съёмки, а у добавочных моделей серии улучшена светосила. Для непрофессиональных съёмок это, конечно же, не критично, но приятно.

Дополнительные опции. Что же всё-таки изменилось в iPhone 14? На самом деле, гаджет получил сразу несколько новых возможностей. А именно:

Встроенный модуль спутниковой связи. Для экстренных вызовов это очень важно, к тому же пока что услуга бесплатна. Улучшенный запас батареи. Новинка может работать в активном режиме примерно на час дольше предыдущего Айфона. Обновлённая версия Bluetooth (5.3 в новом девайсе против 5.0 в 13 поколении). Новинка серии - автоматическое обнаружение аварий. То есть, если владелец девайса попадет в ДТП, смартфон автоматически определит тип аварии и разошлёт о ней информацию заранее выбранным контактам.

Можно было бы сказать, что изменения по сравнению с iPhone 13 не так уж критичны, но в современном мире они могут оказаться вектором новых трендов и для других производителей.

Различия внутри серии: чем отличаются iPhone 14 и iPhone 14 Pro

А что же по поводу различий между девайсами внутри самой линейки iPhone 14? Как и прежде производитель выпускает не только саму базовую модель, но и iPhone 14 Pro Max, а в этом году вместо «мини» версии вышел также iPhone 14 Plus. Обе модификации имеют немного изменённый дизайн: экран с диагональю 6,7“, есть разница в оттенках корпуса. К тому же у Pro вместо двойного установлен тройной модуль камер. Есть разница и в характеристиках экрана - повышенная яркость у Pro Max, например.

И, конечно же, различие кроется в «начинке»: если Plus получил тот же чип, что и базовая модель, то для Pro Max используется процессор 16 поколения, а не 15.

Таким образом, новая линейка получила эксклюзивные функции, а разнообразие форм-факторов позволит покупателям подобрать iPhone под свои нужды и предпочтения.