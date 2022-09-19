Для долгосрочной работы используй беттинг партнерки — 1xBet
Рано или поздно у каждого владельца сайта, блогера или администратора сообщества в соцсетях появляется желание монетизировать трафик, который они привлекают. Но мало кто знает, что подобный доход может стать постоянным, если начать долгосрочное сотрудничество с надежным партнером. Для стабильной монетизации используй беттинг партнерки - 1xbetaffiliates.net/ru/ гарантирует пожизненные выплаты и простые условия работы. Вебмастеру нужно сделать пару шагов:
- зайти на сайт, заполнить анкету и прикрепить ссылку на свои каналы;
- после проверки перейти в рабочий кабинет, получить необходимые креативы, тексты и реферальные ссылки;
- использовать их на своем источнике трафика, рекламируя продукты букмекера 1хБет;
- еженедельно получать автоматическую комиссию за каждого пользователя, который после рекламы зарегистрировался на сайте БК.
Это полностью официальное сотрудничество, ведь у компании есть все необходимые международные лицензии. Реклама обязательно понравится аудитории, поскольку букмекер предлагает не только сотни спортивных событий, но и слоты, популярные игры, прогнозы на культуру, погоду, политику и многое другое.
Какой заработок у партнера 1хБет?
Букмекер не установил строгих сумм гонорара для агентов. Каждый пользователь может рассчитывать на 15% от прибыли компании уже со старта работы. Со временем размер агентского вознаграждения увеличивается и демонстрируя хорошие результаты, скоро можно выйти на показатель в 40%. Используй беттинг партнерку 1xBet на разных источниках: если у тебя есть несколько блогов, страница плюс сообщество в соцсетях или другая комбинация ресурсов, подключай их все в программу. Комиссия будет выплачиваться по всем задействованным каналам информации.
Букмекер обеспечивает партнеров готовыми промоматериалами, которые переведены на десятки языков. Поэтому можно готовить рекламу, не привязываясь к определенному гео. Партнер может находиться в любой точке, ведь разнообразие платежных способов, которые поддерживает БК, позволят ему без проблем получать свой гонорар. Можно выбрать электронные кошельки, переводы, выплаты на карту, криптовалюту и другие варианты оплаты. Статистика результативности и начислений комиссии по каждому задействованному ресурсу доступна в реальном времени через рабочий кабинет агента.
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