Третье место Англии в Лиги Наций 2018/2019

У сборной Англии по футболу регулярно появляются отличные поколения игроков, но команда все никак не может завоевать международный трофей. Последним успехом команды была победа на Чемпионате мира 1966 года – с тех пока «три льва» нередко доходили до решающих матчей, но ни разу не побеждали. А если вы верите в будущие успехи англичан, то можете делать на них выгодные ставки на сайте 1xBet - лучшие БК предлагают отличные котировки.

В сезоне 2018/2019 у сборной Англии появилась хорошая возможность завоевать трофей в новом турнире – Лиге Наций. В нем все европейские команды делятся на четыре лиги, в зависимости от и рейтинга УЕФА. «Три льва» попали в самую сильную Лигу А, где среди двенадцати команд заняли шестую строчку.

В распределении на группы, Англия попала в группу с такими оппонентами, как сборные Испании и Хорватии. Этим трем коллективам предстояло разыграть между собой места: первое позволяет выйти в финальную часть турнира, а последнее понижает сборную в классе. Все оппоненты были очень серьезными, и борьба была упорной. Однако «три льва» сумели занять первую строчку. На пути к этому они показали такие результаты:

Две победы над Испанией счетом 2:3 и Хорватией 2:1.

Одна ничья с Хорватией – 0:0.

Одно поражение от Испании со счетом 1:2.

В результате сборная Англии смогла набрать семь баллов, которых хватило для первой строки и выхода в плей-офф.

Матчи в финальной части турнира

В первой же игре плей-офф сборная Англии уступила своему сопернику – Нидерландам. Регламент турнира предполагает, что проводится одна игра, а не две, как, например, на Чемпионате Европы. Матч был равным, и «три льва» первыми открыли счет – пенальти реализовал Маркус Рашфорд на 32-ой минуте. Долгое время англичане удерживали этот счет, но на 73-ей минуте Маттейс де Лигт сравнял его переведя матч к добавленным таймам. Там сборная Англии на 97-ой минуте забила в свои ворота из-за ошибки Кайла Уокера, а на 114-ой Квинси Промес забил третий гол, установив финальный счет 3:1 в пользу Нидерландов.

Однако на этом турнир для «трех львов» не закончился, так как предстояло сыграть матч за третье место. Кстати, если вы хотите делать ставки на матчи Лиги Наций, то делайте это на сайте лучшей БК 1xBet. Но возвращаясь к игре, соперником стала крепкая сборная Швейцарии. Явного фаворита в паре не было, и матч это доказал – все основное время и два добавленных тайма ни одна из команд не смогла забить гол. В итоге судьба третьего места решалось в серии пенальти – его со счетом 5:6 выиграла сборная Англии.