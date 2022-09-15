Четвертое место сборной Японии на Олимпийских играх 2012

Футбольная сборная Японии является одной из сильнейших команд Азии. «Синие самураи» неоднократно выигрывали Кубок Азии, на чемпионатах мира по футболу доходили до стадии одной восьмой финала. Также у них неплохая история выступлений на Олимпийских играх – в 1968 в Мехико завоевали бронзовые медали, а в 2012 в Лондоне стали четвертой командой. Кстати, ваша букмекерская контора Казахстан 1xbet.kz позволяет ставить на все игры сборной Японии.

Давайте же посмотрим, как «синим самураям» удалось дойти до полуфинала на играх 2012 года, и кому они уступили бронзовые медали. Стартовала команда с группы «D», где, помимо Японии, были такие сборные:

Гондурас.

Марокко.

Испания.

В этом квартете явным фаворитом считалась сборная Испании, остальные же команды были равными по силе, поэтому ожидалась упорная борьба. Кстати, в вашей букмекерской конторе в Казахстане 1xBet всегда можно сделать выгодные ставки на любые футбольные матчи.

Но вернемся к групповому этапу: сборная Японии смогла удачно его провести, выиграв две из трех игр и раз сведя матч к ничьей. В итоге «синие самураи» набрали семь очков, которые обеспечили им первую строчку в квартете и выход в четвертьфинал игр. А если вы любитель ставок на матчи сборных, то играйте в проверенной БК 1хБет линия ставок на весь спорт здесь очень обширная.

Выход команды в полуфинал

Четвертьфинальная игра преподнесла не самого сложного оппонента – сборную Египта. Да, по африканским меркам это довольно крепкая команда, но японцы имели все шансы с ней побороться. И они сделали это более чем уверенно – выиграли со счетом 3:0. Уже на 14-ой минуте счет открыл Кэнсукэ Нагаи, а во втором тайме по голу реализовали Мая Ёсида и Юки Оцу. Так был обеспечен выход в следующий этап турнира. А на все матчи Олимпийских игр можно делать ставки в линии 1хБет, тут же доступен и весь спорт, а не только футбол.

Полуфинал получился крайне неудачным, хотя начиналось все хорошо – на 12-ой минуте Юки Оцу открыл счет и вывел «синих самураев» вперед. Но еще в первом тайме мексиканцы смогли отыграться усилиями Фабиана, а во втором тайме Перальта и Хавьер Кортес забили еще по голу, установив финальный счет 1:3. На такие результаты всегда можно поставить на сайте букмекера www.1xbet.kz/line/football.

Несмотря на проигрыш в полуфинале, у сборной Японии еще был шанс завоевать бронзовые медали. Для этого нужно было переиграть сборную Южной Кореи, которая также отлично показала себя на играх. Однако «синим самураям» ничего не удалось показать в матче с южнокорейцами, которые забили по голу в каждом тайме и завоевали бронзу со счетом 2:0. Однако на все будущие матчи Японии вы можете делать выгодные ставки на сайте 1xBet.