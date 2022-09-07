Как новичку начать играть в онлайн рулетку казино

Как играть в онлайн рулетку казино новичку

Благодаря постоянному прогрессу и развитию становится доступным то, о чем раньше можно люди только мечтали. Ведь кто мог подумать каких-то 30 лет назад, что рулетка казино станет доступна через интернет в любой момент. Но вот уже с 1994 года люди играют в онлайн казино. Каждый желающий сможет развлекаться, не выходя из дома. Делать это можно как за деньги, так и бесплатно.

Подробную информацию о том, как устроена эта игра и каковы ее правила, знают далеко не все. Чтобы понять, как играть, где и что делать, нужно изучить эту тему и разобраться во всех тонкостях мира казино.

Где можно сыграть в рулетку

На сайтах украинских казино многие клиенты имеют возможность сыграть в рулетку онлайн. Существуют разные варианты этого развлечения. Можно играть, используя адаптированный слот, или онлайн с дилером в реальном времени.

В случае игры с дилером все зависит от удачи и случая. Ведь никогда не предугадаешь, в какой точно сектор попадет шарик в колесе. Если играть, используя графические слоты, то здесь принцип работы базируется на генераторе случайных чисел.

Как новичку начать играть в онлайн рулетку

Чтобы рулетка на деньги стала доступной для игры, необходимо стать клиентом лицензированного казино. Это не требует сложных действий и займет немного времени:

Найдите рейтинг онлайн казино. Выбирайте только тот вариант, у которого есть лицензия. Эту информацию можно посмотреть на сайте. Примером такого казино является Pin Up — лицензированная украинская площадка для азартных развлечений. Зарегистрируйтесь на сайте выбранного сервиса и получите свой первый приветственный бонус. Введите номер телефона. Получите код для его подтверждения. Укажите электронную почту. Перейдите по ссылке из письма для ее активации. Далее потребуется верификация личности, чтобы ваш новый игровой профиль был активирован. Для этого необходимо предоставить фотографии или сканы документов. Их перечень вы сможете найти в профиле или на сайте. Внесите депозит. В казино всегда представлены разные методы оплаты для удобства клиентов. После создания игрового счета и пополнения баланса в игровом меню сайта вы можете ознакомиться и выбрать одну из представленных там разновидностей рулеток.

Вы также можете сыграть в несколько рулеток, чтобы попробовать разные варианты и выбрать ту, которая нравится больше всего.

В основном игра состоит из нескольких обязательных элементов: вращающегося колеса, шарика, который рандомно падает в колесо, и схемы ставок.

В зависимости от вида рулетки по внутренней окружности она может иметь:

37 пронумерованных ячеек, если это европейский вариант,

38 — если американский.

В обоих вариантах есть 18 черных и 18 красных ячеек. Ноль всегда обозначен зеленым. В европейском варианте он один, в американском — два.

Ставки делятся на внутренние и внешние. Они могут быть сделаны на отдельное число или комбинацию чисел и цветов.

Бесплатная игра в рулетку

Для новичка это оптимальный вариант, чтобы разобраться во всех тонкостях рулетки, перед тем как приступать к настоящей игре на деньги. Поэтому, чтобы получить необходимые навыки, сначала примените тренировочную функцию (демо режим). На сайте Пин ап рулетка онлайн также доступна в режиме демонстрации.

Чтобы опробовать эту функцию, не обязательно даже регистрироваться на сайте. Просто найдите рулетку, в режиме которой есть демо версия. В таком варианте игры используются виртуальные деньги. Конечно, перевести заработанные очки в реальные деньги в таком случае не получится. Но игрок также ничего и не теряет. Вместе с тем, есть возможность лучше понять, как работает система, как управлять игрой, какова вероятность выигрыша разных вариантов ставок. Приобретается необходимый опыт перед тем, как приступить к игре на деньги.

Обезопасить игру помогают начисленные от онлайн казино бонусы и индивидуальные подарки. Они даются как новым клиентам, так и тем, кто активно проводит время за игрой в онлайн рулетку.