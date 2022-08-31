Знаете ли вы, как красота осанки и легкость походки связаны с тем, как вы ухаживаете за ногами, и какие стельки выбираете? Все дело в том, что весь организм в целом, и опорно-двигательный аппарат в частности – это сложная система. На ноги приходится слишком большая нагрузка, поэтому, прежде чем “ставить на место диски” или тренироваться ходить с книжкой на голове, чтобы осанка была ровной, просто обратите внимание на стельки, которые используются в вашей обуви.

Правильные стельки амортизируют, принимая на себя ударные нагрузки, поддерживают свод стопы в анатомически правильном положении, способствуют расслаблению пальцев, благодаря чему ноги устают не так быстро. Спортивные модели дополнительно стабилизируют стопу, снижая риск травматизации, а лечебные – корректируют деформации, возвращая пациентам здоровье ног и тела, насколько это возможно.

Ортопедические стельки: показания к применению

Даже если вы условно здоровы, и спросите ортопеда, нужны ли вам ортопедические стельки, он ответит утвердительно. Профилактика – самое эффективное лекарство, поэтому мягкие анатомические вкладыши в обувь нужны всем: взрослым, детям, мужчинам и женщинам. Но есть случаи, когда вопрос об использовании специальных вкладышей становится критическим, и без них невозможно убрать боль или корректировать деформацию:

Болезненные симптомы различной этиологии. В тех случаях, когда есть основания полагать, что боль возникает по причине структурных или функциональных нарушений стоп, иррадирует в колено, таз, отдает в спину, ортопед подбирает ту модификацию изделия, которая способна исправить дефекты или облегчить состояние пациента. Поперечное или продольное плоскостопие, высокий свод, вальгусная деформация и многие другие специфические проблемы. Нарушение кровообращения, варикозное расширение вен, возрастные неврологические заболевания. Группа риска. Специальные вкладыши для обуви рекомендованы беременным, спортсменам, и наоборот – людям, ведущим малоподвижный образ жизни.

Единственный момент, на котором стоит акцентировать внимание: сначала обратитесь к врачу. Да, вы все равно услышите от него, что ортостелька нужна, но вместе с этим, у вас на руках будет результат осмотра, а возможно – рентгеновский снимок и точный диагноз. С этими данными вы сможете обратиться в магазин медицинских изделий, например “Ортосервис”, где по ссылке https://ortoservis.com.ua/ortopedicheskie-tovary/ortopedicheskie-stelki/ при помощи консультанта можно выбрать ортопедические стельки, максимально эффективные конкретно в вашем случае.

Чем обусловлен лечебный эффект?

Главная задача изделия – воздействие на неправильно сформированные или деформированные участки. Супинатор и пелот приподнимают свод, направляют рост тканей в правильную сторону. Дальнейшая деформация прекращается, состояние костной и хрящевой ткани постепенно меняется, и приводит к полному выздоровлению. Лечение особенно эффективно, если диагноз был поставлен до 40 лет.

Критерии выбора

Ортостельки подбираются строго по размеру ноги, а не самой обуви. Правильно подобранное изделие упирается пяткой в задник ботинка, при этом супинатор и пелот должны находиться непосредственно под сводом стопы.

Выбор стелек по назначению врача

Изделия отличаются по назначению и ожидаемому эффекту. Соответственно, ортопед рекомендует модель, опираясь на точный диагноз:

Диабетические модели препятствуют пронации пятки и среднего отдела стопы, они выполняются из вспененного пенополиэтилена или специального геля Sof Sole.

При пяточной шпоре, что проявляется в виде колющей резкой боли в области пятки, нужны варианты с усиленной амортизацией пятки для снижения компрессионных нагрузок и уменьшения болевого синдрома.

При метатарзалгии пациент страдает от боли под передними подушечками стопы. Для снятия симптоматики рекомендованы изделия с плюсневыми подушками и перекладинами для поддержки бокового свода стопы и разгрузки головок плюсневых костей.

Тендинит ахиллова сухожилия, который является следствием спортивных травм и возрастных изменений, можно исправить с помощью формирования “положительного перепада” с диапазоном примерно в 2,5 см, и чтобы при этом пятка имела опору и не отклонялась от нейтральной позиции.

При плоскостопии, вальгусе или варусе чаще всего вкладыши подбираются индивидуально с учетом тяжести и степени деформации.

Существуют также модели, используемые в профилактических целях. Они стабилизируют, амортизируют, и помогают стопе оставаться здоровой.

Конструкция ортостельки

Каждая лечебная модель состоит примерно из одинакового набора компонентов:

супинатора на внутренней части подошвы;

углубления в пяточной части;

пелота, поддерживающего поперечный свод;

клиньев для коррекции плоско-вальгусной деформации.

В зависимости от модели и назначения, в конструкции используются дополнительные элементы, например, метатарзальная подушка и пр.

Материалы

Как правило, изделия для исправления и коррекции производятся из кожи, пенополиуретана, силикона и геля. Изредка используется войлочная ткань. В современных моделях есть пропитка, избавляющая от избыточной влаги и убивающая бактерии и грибки, благодаря чему удается соблюдать гигиену ног намного более качественно.

Разновидности стелек

Существует три основных вида ортостелек:

Лечебные изделия для исправления сложных проблем и борьбы с серьезными заболеваниями вроде вальгусной деформации или плоскостопия. Корректирующие модели помогают наладить правильную походку после травм и операций. Спортивные модели зачастую снабжаются гелевыми или силиконовыми вставками и усиленным каркасом с жестким супинатором. У них также улучшенные амортизаторы, смягчающие ударные нагрузки во время занятий фитнесом, бегом или другими активными тренировками.

Отдельно стоит выделить модели без носочной части. Они также подходят для коррекции походки и выделяются совместимостью с любым типом обуви, включая летнюю с открытым носком.

Как правильно носить ортопедическую стельку?

К новой ортостельке нужно привыкнуть и адаптироваться. В первый день носите ее несколько часов, постепенно продлевая время использования. Срок эксплуатации изделия колеблется от 3-х до 10-ти месяцев и зависит от интенсивности использования: если вы замечаете, что рельеф деформируется или в случае увеличения стопы, пора покупать новую пару.