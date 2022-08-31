iPhone 14: чего ждать от новинки

Всего около недели осталось до выхода в свет нового айфона. Часть характеристик флагмана пока держится в секрете, но кое-что уже стало известно. Справедливости ради нужно признать, что для истинных поклонников яблочной продукции не так важны параметры, как сам факт приобретения новинки. В некоторых торговых точках уже можно предварительно заказать iPhone 14, хоть и не все конфигурации. Для тех, кто не торопится и хочет побольше узнать о возможностях девайса, будет интересен наш предварительный обзор.

фото 1

Дата выхода

Презентация запланирована на 7 сентября 2022 года. В свободную продажу смартфон поступит спустя несколько дней, предположительно 16 сентября.

Сколько будет 14-х айфонов

Число версий iPhone 14 останется неизменным. Их будет четыре, но в линейке не будет мини-айфона. Продажи iPhone 13 mini не оправдали ожиданий, поэтому производитель решил отказаться от этой модели в пользу версии Max – моделью с базовыми характеристиками, но с увеличенной диагональю дисплея. Это будет большой и удобный смартфон для поклонников техники Apple.

Основные характеристики iPhone 14

Не все характеристики новинки известны, к тому же у разных конфигураций они отличаются. Однако в целом для общего ознакомления с iPhone 14 можно опереться на такие данные:

экран OLED с уникальной технологией LTPO (низкотемпературных поликристаллов), максимальная яркость 1600 нит, диагональ базовой модели и версии Max — 6.1", Pro и Pro Max— 6.7";

процессор Apple А16 Bionic или A15 Pro;

операционная система iOS 16;

оперативная память 6 Гб;

внутренняя память варьируется от 128 Гб до 1 Тб;

поддержка 4G, 5G, 6G;

емкость аккумуляторной батареи более 3000 м*Ач.

Обновленный дизайн

Внешне новые устройства мало чем отличаются от моделей прошлого поколения. При этом корпус все-таки будет чуточку толще, видимо за счет применения более продвинутой системы охлаждения.

Ожидается, что будет пять расцветок корпуса:

белый;

черный;

красный;

синий;

оранжевый или розовый.

Красный цвет (Product Red) – неизменная дань сотрудничеству с организацией RED, занятой проблемами СПИДа, туберкулеза, а теперь и COVID.

Синий цвет мы уже видели в прошлом году, но возможно для новой линейки он будет иметь другой оттенок, чтобы устройства можно было идентифицировать на расстоянии.

фото 2

Розовый или оранжевый пока еще под вопросом, но точно известно. что Apple порадует своих поклонников каким-нибудь новым жизнерадостным цветом.

Много говорят об отказе от челки, но это будет сделано не для всех конфигураций. У базовой модели и у Max челка будет такой же, как и у смартфонов предыдущего поколения. А вот для Pro и Pro Max запланированы изменения: вместо большого выреза будет два поменьше, один для Face ID, другой для одного из объективов.

Чего ожидать от камеры

Анонсируется установка самых передовых камер. Говорят, что оптика iPhone 14 позволит снимать полноценные полнометражные фильмы. К тому же их можно будет монтировать прямо на устройстве. Для съемки будет задействован перископный зум.

Что передового будет у iPhone Pro и Pro Max

Модели Pro всегда выгодно отличались своими возможностями. В этом году для этих версий предусмотрена опция ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

Также ожидается, что у этих двух устройств будет работать функция Always-on Display (всегда работающий дисплей). Для многих пользователей это будет очень удобно.