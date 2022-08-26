Карта бажань власними руками: нехай мрії здійснюються

У буквальному розумінні «карта бажань» — це набір зображень і нотаток на дошці. Ідея полягає в тому, щоб оточити себе образами свого ідеального життя: бажаними досягненнями та надбаннями, матеріальними та духовними благами. Завдяки силі візуалізації життя змінюватиметься відповідно до цих образів, а сама дошка допоможе сфокусуватися на важливих речах. Як це працює?

Що потрібно знати про карту бажань

Карти бажань прийшли із фен-шуй. Стародавні мудреці вірили, що якщо зобразити свої мрії, вони обов’язково здійсняться. Сучасні психологи використовують практику створення дощок візуалізації в роботі з клієнтами. Адже чим більше ми думаємо про хороше, тим позитивнішим і світлішим стає життя. Тільки не сприймайте фразу «підсвідомість може все» занадто прямо, будьте реалістами.

Карта бажань — це, на жаль, не магічний атрибут з Гоґвортсу, але чудовий мотиваційний інструмент для досягнення цілей. Сам собою він не діє. Приклеївши на дошку машину, не чекайте, що вона чудодійно з’явиться під вікнами. Чого б ви не бажали, доведеться докладати зусиль, як у будь-якій справі нашого життя. Карта потрібна, щоб не збитися з визначеного курсу та пам’ятати, заради чого ви докладаєте зусиль.

Перед створенням карти перевірте бажання на істинність. Якщо ви вб’єте в пошуковику приклади карт, він видасть багато схожих варіантів, наче зроблених під копірку. Не повторюйте їх та уважно прислухайтеся до себе. Мрії не обов’язково мають бути лише глобальними. Фотографію нового ремонту вдало довершить зображення нового гардеробу, топових парфумів Baccarat Rouge 540, сумочки Chanel або туфель Jimmy Choo. Не дивіться на сусіда, який прагне побудувати будинок, облаштувати сад та купити Aston Martin. Усі люди мають різні пріоритети. Подумайте, що для щастя потрібне саме вам.

Як правильно скласти карту бажань

Згідно з даоською космологією карту потрібно розділити на 9 секторів. Кожен розділ відповідає важливим сферам життя та має власне енергетичне поле. Можете зробити чорновий малюнок на звичайному аркуші А4 або в графічному редакторі.

1. Багатство. Це місце матеріальних бажань. Розміщуйте тут те, що хочете придбати, від нерухомості та побутової техніки до гаджетів, аксесуарів та косметики. Пам’ятайте про реалізм. Не варто прицінюватись до замку Балморал.

2. Самореалізація. Сектор відповідає за визнання заслуг та зворотний зв’язок у сферах діяльності. Якщо мрієте перемогти на будь-яких конкурсах та змаганнях, приклейте на дошку картинки з медалями, кубками чи грамотами. Для блогера показником можуть стати лайки, кількість підписників, а для фотографа — публікації у відомих виданнях та робота з модними брендами.

3. Любов. Якщо у вас є партнер, розмістіть у розділі спільну фотографію. Вона уособлюватиме гармонію та зміцнення відносин. Якщо ні, відтворить на дошці ваше бажання та уявлення про любов. Тільки не клейте фото конкретної людини. Поки вона не відповіла взаємністю, не можна пов’язувати з нею мрії.

4. Сім’я. Підбирайте зображення залежно від ситуації. Бажаєте налагодити стосунки з батьками чи дітьми? Знайдіть фотографію, де ви щасливі, або намалюйте це. Транслюйте в зображенні затишок, якщо його не вистачає, чи будь-які інші образи, які відбивають бажану атмосферу.

5. Ви. Центральний сектор присвятіть собі, своєму здоров’ю та благополуччю. Це можуть бути фотографії підтягнутої фігури, асоціативні зображення, пов’язані із самопочуттям, красою, задоволеністю собою.

6. Хобі та діти. Танці, живопис, музика, ліплення, кулінарія чи в’язання — усе, що пов’язане з творчістю та захопленнями, розташовуйте тут. Якщо мрієте про дітей, клейте символічні зображення.

7. Знання. Абітурієнтам підійдуть фото ВНЗ, студентам — картинки, які відповідають майбутній спеціальності. Навіть якщо за плечима кілька вищих освіт, навчитися чомусь новому корисно завжди. Можливо, настав час для курсів, на які ви не вирішувалися?

8. Кар’єра. Розмістіть сюди професійні цілі та амбіції. Найкраще, якщо це будуть не абстрактні зображення, а конкретні та наочні дані: графіки, схеми, кількість нових клієнтів, приріст прибутку. Або картинки, пов’язані з обраною нішею, якщо мрієте про зміну роботи або відкриття власного бізнесу.

9. Подорожі. Можете прикріпити фотографії міст, конкретних місць та пам’яток, відомих заходів та подій, на які хочете потрапити. Наприклад, концерт улюбленого гурту, фестиваль, чемпіонат з футболу.

Карта «живе» 1–3 роки. Не рекомендується формувати бажання на довгострокову перспективу. За основу для карти найкраще взяти довговічну та багаторазову пробкову дошку. Відповідні арти та фото легко знайти на Pinterest або Juxtapost. Підписуйте всі картинки ствердно та просто. Пишіть про бажання, як про факт, що відбувся. Не «я хочу схуднути», а «я струнка». Не «у мене буде», а «у мене є».

Оскільки це особиста річ, іншим людям її бачити не варто. Це означає, що від гостей дошку щоразу потрібно ховати. Повісьте карту в спальні, на те місце, куди найчастіше падає погляд. Розділяєте оселю з іншою людиною? Підберіть більш затишний куточок, наприклад, внутрішній бік дверцят шафи. А ще можете створити електронну карту та зробити її шпалерами робочого столу, якщо візуальний формат вас не хвилює і поратися з матеріалами та друкуванням зовсім не хочеться.

Тримайте свій шлях, рухайтеся вперед, виконуйте мрії. Успіхів!