Жителей Одесской области призвали готовится к особенно сложной зиме

Глава Килийской городской территориальной громады Вячеслав Чернявский прокомментировал журналистам телеканала "Интер" ситуацию с углем. По его словам, из-за российской агрессии на топливо очень большой дефицит – его либо совсем нет, либо цена на него очень высока, передает "Бессарабия INFORM".

По словам ведущей Единого марафона новостей, в Одесской области с отопительным сезоном сложилась самая сложная ситуация в Украине, поскольку многие населенные пункты не газифицированы, а уголь является наиболее употребительным средством обогрева.

Предприниматели, занимающиеся углем, уверяют, что на складах остались лишь небольшие кучки, а заоблачная цена обусловлена ​​многими факторами. Проблема сложилась из-за войны войны и сложности логистики. Водители не хотят везти твердое топливо из тех областей, где оно есть, из-за опасности или специально завышают цены.

В Килийской общине и коммунальные учреждения, и большинство домов частного сектора используют именно уголь. Глава Вячеслав Чернявский предупреждает – готовиться к зиме нужно уже, она будет сложной.

"Кто имеет возможность переходить на электроотопление, пеллеты, делайте это сейчас", – посоветовал мэр.

Именно из-за дефицита угля в некоторых учебных заведениях обычные котлы, которые собираются заменять на новые, закупят работающие и на угле, и на пеллетах.

Главный педагог ТГ Сергей Мергут уверяет, что общался с коллегами, подтверждающими выгодность такого решения даже учитывая обычную цену угля, а в условиях его ужасного здоровья – тем более.

Если в этом году результат будет удовлетворительным, в следующем сообщество планирует закупить оборудование для самостоятельного изготовления пеллет.

“Мы планируем купить установку, производящую пеллеты. И те же деревья, ветки, листья, которые собираем – из них будем делать пеллеты и давать на свои котлы”, – отметил Вячеслав Чернявский.

Тяжелее всего в этой ситуации пенсионерам и незащищенным слоям населения, у которых нет денег на замену котлов, дорогие уголь и дрова. Городской совет обещает по возможности помогать в ответ на обращение и одновременно обращается к родственникам таких людей с просьбой помочь им подготовиться к отопительному сезону. Городской голова отметил, что в прошлом году незащищенным слоям населения было выделено более 120 кубов дров. Сейчас ведется такая работа в сотрудничестве с Измаильским лесничеством.

Не стоит забывать, что сегодня в Украине война, которую начала Россия, из-за чего этот год является самым сложным за всю историю Независимого Государства. А к полномасштабному вторжению России в Украину Килийский городской совет неоднократно обращался к Правительству с просьбой дать негазифицированной Килийской общине льготы на электроэнергию, но, к сожалению, воз и ныне там.