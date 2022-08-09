Наверно многие игроки слышали о казино Вулкан, Вулкан просыпается!

Теперь в Украине доступно официальное онлайн-казино на реальные деньги которое работает по украинской лицензии, все налоги и сборы перечисляются в бюджет Украины, для поддержки нашей победы - “Разом переможемо!”

Официальная лицензия гарантирует вывод всех ваших выигрышей, а также использование современных технологий шифрования данных, надежности и безопасности.

Регистрация новых игроков в казино Вулкан

Для того чтобы начать играть достаточно нажать кнопку Регистрация сверху и указать свой телефон или email для входа и выбрать пароль. Вам автоматически придет подтверждение о создании нового аккаунта. В онлайн казино на реальные деньги допускаются все игроки, прошедшие регистрацию и достигшие 21-летнего возраста. Основная валюта аккаунта – гривны.

Для новых игроков действуют приятные бонусы до 100000 грн и 300 фриспинов

Пополнение счета и вывод выигрышей

Для моментального пополнения счета принимаются платежи с карт Visa, Mastercard, через платежные системы Apple Pay, Google Pay, Sistema, iBox

Для вывода выиграша и доступа ко всем функциям сайта вам нужно в своем аккаунте пройти быструю верификацию через приложение Дия либо загрузить копии ваших документов. Процедура подтверждение личности игрока является обязательным требованием Регулятора в соответствии с действующим законодательством. Верификация помогает избежать мошенничества и обеспечит безопасность ваших личных средств.

Лучшие игровые автоматы в онлайн-казино на реальные деньги Вулкан

В лобби казино вы найдете множество новых и известных популярных игровых автоматов. Попробовать можно поиграв сначала в бесплатном режиме. Все игры представлены только от известных и надежных провайдеров. Это исключает вероятность сбоев и мошенничества. Здесь созданы оптимальные условия для игры:

удобный интерфейс, адаптированный для мобильных устройств с разными операционными системами;

большой выбор лицензионных игровых автоматов от известных компаний-разработчиков;

разнообразная бонусная программа для зарегистрированных в онлайн-казино игроков;

лояльная финансовая политика с быстрым выводом и надежными платежными методами;

круглосуточная поддержка операторами в чате, по телефону и через электронную почту.

В категории Популярные находятся игры в которых сделано наибольшее количество ставок и с максимальным шансом выиграша. Не упустите шанс испытать свою удачу!

Онлайн игры вживую с реальными игроками

Если хотите испыть свою удачу в играх с реальными игроками, то вам обязательно нужно зайти в этот раздел. Игры вживую проводятся с настоящими дилерами казино. Изображение игрового стола передается в реальном времени с высоким качеством изображения на полноэкранный режим. Здесть вы можете найти такие популярные столы с играми как:

Рулетка

Бакара

Блек джек

Начать играть можно бесплатно в демо режиме, чтобы ознакомиться с правилами игры и подготовить свою эффективную выигрышную стратегию. Все параметры игры в основном и демо режиме одинаковы. Только для ставок в демо игре используются кредиты. Чтобы начать играть на реальные деньги необходимо внести депозит.

Бонуси, акции и турниры

Каждые понедельник проводится Ганстерский турнир (старт и финиш в 12:00 по Киеву), в котором призовой фонд 50 000 грн. Выигрывают 5 игроков, набравших максимальное количество турнирных балов.

Розыгрыш главного приза на 15 000 000 грн

Вот несколько самых популярных и выгодных бонусов:

приветственный бонус – процент к депозиту до 100000 грн и 300 фриспинов для новых игроков;

Секретный бонус на день открытия казино;

Кэшбек – возврат части проигранных денег;

Индивидуальная программа лояльности - подарки ко дню рождения, приглашения к VIP-турнирам, эксклюзивные акции

Розыгрыши бонусов, фриспины и подарков каждую неделю среди игроков.

Казино Вулкан регулярно проводит специальные турниры по розыгрышу призового фонда. Чем активнее вы будете играть, тем выше будут шансы на победу в турнире.

Преимущества официального казино на реальные деньги Вулкан:

Безопасноть игры с любого устройства через интернет

Конфиденциальность и анонимность

Возможность играть в демо-режиме

Гарантия выигрышей

соблюдение политики Responsible Gambling;

надежное сотрудничество с топ-провайдерами (Evoplay, Endorphina, Evolution Gaming, CT Gaming, Spinomenal и др.) и разнообразие игр;

Удобное пополнение депозитов через карты Visa, MasterCard, онлайн-сервисы Google Pay, Apple Pay, терминалы iBox;

бонусы для новых и постоянных игроков, проведение розыгрышных акций

профессиональная поддержка в онлайн-чате, по горячей линии и e-mail;

удобная возможность играть со смартфона через мобильную версию сайта.

Удобный выбор нескольких языков сайта - украинский, русский и английский

Персональные данные зарегистрированных пользователей строго конфиденциальны. Частная информация о клиенте хранится на защищенных серверах. Также конфиденциальные данные о суммах депозитов и размерах выигрышей.

Играть в режиме лайв можно с любого устройства, подключенного к Интернету. Владельцы смартфонов и планшетов могут скачать мобильное приложение Вулкан.

Лицензионное онлайн-казино Вулкан гарантированно выплачивает выигрыши. Вывод денег проводится на тот же счет с которого вносился депозит.