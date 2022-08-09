Казино Вулкан — официальное лицензионное казино в Украине
Наверно многие игроки слышали о казино Вулкан, Вулкан просыпается!
Теперь в Украине доступно официальное онлайн-казино на реальные деньги которое работает по украинской лицензии, все налоги и сборы перечисляются в бюджет Украины, для поддержки нашей победы - “Разом переможемо!”
Официальная лицензия гарантирует вывод всех ваших выигрышей, а также использование современных технологий шифрования данных, надежности и безопасности.
Регистрация новых игроков в казино Вулкан
Для того чтобы начать играть достаточно нажать кнопку Регистрация сверху и указать свой телефон или email для входа и выбрать пароль. Вам автоматически придет подтверждение о создании нового аккаунта. В онлайн казино на реальные деньги допускаются все игроки, прошедшие регистрацию и достигшие 21-летнего возраста. Основная валюта аккаунта – гривны.
Для новых игроков действуют приятные бонусы до 100000 грн и 300 фриспинов
Пополнение счета и вывод выигрышей
Для моментального пополнения счета принимаются платежи с карт Visa, Mastercard, через платежные системы Apple Pay, Google Pay, Sistema, iBox
Для вывода выиграша и доступа ко всем функциям сайта вам нужно в своем аккаунте пройти быструю верификацию через приложение Дия либо загрузить копии ваших документов. Процедура подтверждение личности игрока является обязательным требованием Регулятора в соответствии с действующим законодательством. Верификация помогает избежать мошенничества и обеспечит безопасность ваших личных средств.
Лучшие игровые автоматы в онлайн-казино на реальные деньги Вулкан
В лобби казино вы найдете множество новых и известных популярных игровых автоматов. Попробовать можно поиграв сначала в бесплатном режиме. Все игры представлены только от известных и надежных провайдеров. Это исключает вероятность сбоев и мошенничества. Здесь созданы оптимальные условия для игры:
- удобный интерфейс, адаптированный для мобильных устройств с разными операционными системами;
- большой выбор лицензионных игровых автоматов от известных компаний-разработчиков;
- разнообразная бонусная программа для зарегистрированных в онлайн-казино игроков;
- лояльная финансовая политика с быстрым выводом и надежными платежными методами;
- круглосуточная поддержка операторами в чате, по телефону и через электронную почту.
В категории Популярные находятся игры в которых сделано наибольшее количество ставок и с максимальным шансом выиграша. Не упустите шанс испытать свою удачу!
Онлайн игры вживую с реальными игроками
Если хотите испыть свою удачу в играх с реальными игроками, то вам обязательно нужно зайти в этот раздел. Игры вживую проводятся с настоящими дилерами казино. Изображение игрового стола передается в реальном времени с высоким качеством изображения на полноэкранный режим. Здесть вы можете найти такие популярные столы с играми как:
- Рулетка
- Бакара
- Блек джек
Начать играть можно бесплатно в демо режиме, чтобы ознакомиться с правилами игры и подготовить свою эффективную выигрышную стратегию. Все параметры игры в основном и демо режиме одинаковы. Только для ставок в демо игре используются кредиты. Чтобы начать играть на реальные деньги необходимо внести депозит.
Бонуси, акции и турниры
Каждые понедельник проводится Ганстерский турнир (старт и финиш в 12:00 по Киеву), в котором призовой фонд 50 000 грн. Выигрывают 5 игроков, набравших максимальное количество турнирных балов.
Розыгрыш главного приза на 15 000 000 грн
Вот несколько самых популярных и выгодных бонусов:
- приветственный бонус – процент к депозиту до 100000 грн и 300 фриспинов для новых игроков;
- Секретный бонус на день открытия казино;
- Кэшбек – возврат части проигранных денег;
- Индивидуальная программа лояльности - подарки ко дню рождения, приглашения к VIP-турнирам, эксклюзивные акции
- Розыгрыши бонусов, фриспины и подарков каждую неделю среди игроков.
Казино Вулкан регулярно проводит специальные турниры по розыгрышу призового фонда. Чем активнее вы будете играть, тем выше будут шансы на победу в турнире.
Преимущества официального казино на реальные деньги Вулкан:
- Безопасноть игры с любого устройства через интернет
- Конфиденциальность и анонимность
- Возможность играть в демо-режиме
- Гарантия выигрышей
- соблюдение политики Responsible Gambling;
- надежное сотрудничество с топ-провайдерами (Evoplay, Endorphina, Evolution Gaming, CT Gaming, Spinomenal и др.) и разнообразие игр;
- Удобное пополнение депозитов через карты Visa, MasterCard, онлайн-сервисы Google Pay, Apple Pay, терминалы iBox;
- бонусы для новых и постоянных игроков, проведение розыгрышных акций
- профессиональная поддержка в онлайн-чате, по горячей линии и e-mail;
- удобная возможность играть со смартфона через мобильную версию сайта.
- Удобный выбор нескольких языков сайта - украинский, русский и английский
Персональные данные зарегистрированных пользователей строго конфиденциальны. Частная информация о клиенте хранится на защищенных серверах. Также конфиденциальные данные о суммах депозитов и размерах выигрышей.
Играть в режиме лайв можно с любого устройства, подключенного к Интернету. Владельцы смартфонов и планшетов могут скачать мобильное приложение Вулкан.
Лицензионное онлайн-казино Вулкан гарантированно выплачивает выигрыши. Вывод денег проводится на тот же счет с которого вносился депозит.
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