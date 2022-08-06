Депутат Одесского горсовета Василий Иеремия сообщил, что стал обладателем календаря известного фотографа

На своей публичной странице в социальной сети Фейсбук депутат Одесского городского совета Василий Иеремия сообщил, что стал обладателем замечательного календаря известного фотографа.

Это житель одесской Молдаванки Игорь Сытник.

Василий Иеремия отметил, что гордится тем, что многие, кто не живет в Одессе, видят город глазами Игоря Сытника.

Он порекомендовал почаще заглядывать на страницу Игоря Сытника . Это поднимает настроение.

«Наверное, еще никогда в нашей жизни не было столько неопределенности, боли и стресса…

Но, тем важнее в это нелегкое время выкладываться на полную, заботиться и работать, искать и находить, замечать красоту…

Спасибо Игорю Сытнику, что он даёт возможность не только увидеть, но и почувствовать красоту, атмосферу такого разного, и неизменно любимого родного города», - написал Василий Иеремия на своей странице в соцсети Фейсбук.