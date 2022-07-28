Для чего нужен фекальный насос: сфера применения и виды

С необходимостью купить фекальный насос для выгребных ям регулярно сталкиваются владельцы сельхозугодий, представители коммунальных служб и предприятий. Ведь это оборудование нашло применение в самых разных сферах человеческой деятельности. Все благодаря его функциональности, универсальности и надежности. Принцип работы данного агрегата мало отличается от дренажного, основное отличие - наличие металлической сетки, защищающей мотор от случайного контакта с камнями и твердыми фракциями. Данная установка удобна в эксплуатации (ее можно устанавливать стационарно прямо в яме или резервуаре) в регулярной очистке она не нуждается. В линейке оборудования можно встретить фекальный насос с измельчителем, дробящий твердые частицы до размера, позволяющего им свободно перемещаться в трубопроводе. При этом диаметр труб может быть относительно небольшим. Модели могут отличаться длиной кабеля питания, которая может составлять 10 или 15 м, а также техническими характеристиками.

Конструкционные особенности и назначение

Что такое фекальный насос для канализации? Насос фекальный - это оборудование, характеризующееся достаточно простым строением. Сфера применения фекального насоса достаточно широка. Он используется, как организациями, так и частными лицами. Основное его назначение - удаление из септика нечистот. Устройство фекального насоса разработано специально для откачки нечистот, попадающих в септик или в выгребную яму. Измельчитель, вмонтированный в механическую часть устройства, облегчает эту задачу, измельчая твердые частицы, присутствующие в водной среде. Состав материала корпуса обладает отличной термостойкостью. Кабельная оболочка насоса изготовлена ​​из термопластичной резины, что делает поплавковый выключатель устойчивым к воздействию мочевой кислоты, жидких вредных веществ и субстанций. Поверхность пластикового корпуса не имеет пор, поэтому к нему не прилипает грязь.

Разновидность фекальных насосов по типу установки

Разные виды фекальных насосов имеют и различные технические возможности, рассчитанные на конкретные условия откачки. Выбирая оборудование для выгребной ямы, рекомендуется учесть два важных фактора: это степень загрязнения рабочей среды, а также эксплуатационные условия.

По способу монтажа и типу фекальный насос для канализации бывает:

Погружной. В отличие от все тех же бытовых моделей, погружной фекальный насос рассчитан на работу в достаточно агрессивной химической среде, поэтому его корпус изготовлен из прочного пластика и самой качественной нержавеющей стали. При наличии поплавкового механизма его работа полностью автоматическая. Следует помнить, что погружной насос всегда должен находиться ниже уровня сточных вод, поэтому во время откачки необходимо постоянно контролировать этот показатель;

Полупогружной. Этот насос характеризуется удобным обслуживанием и контролем. Он может всасывать частицы максимальным размером 1,5 см. Используется для очистки небольших септиков;

Наружный. Находится над канализационным колодцем, а всасывающий шланг опущен под воду. Такого типа канализационный насос конструктивно не имеет измельчителя и не способен перекачивать сильно загрязненную воду с наличием крупных частиц. Преимуществом такого оборудования является мобильность, дешевизна и простота монтажа.

Учитывая выше изложенное, следует сделать вывод, что бытовые фекальные насосы погружного типа являются наиболее эффективными. Но в зависимости от эксплуатационных условий и консистенции стоков в некоторых случаях целесообразно будет применить фекальный насос полупогружного и наружного типа.