Як позбутися російських сайтів у пошуковій видачі

З початком повномасштабної війни росії проти України питання мови та контенту постало дуже гостро. Українці не хочуть бачити у своїх результатах пошуку російськомовні ресурси й це цілком зрозуміло. Та чи можливо прибрати з пошуку російські сайти, наприклад у налаштуваннях пошукової системи?

На жаль пошукова система Google немає налаштувань які б запропонували можливість просто і швидко позбутися від російських сайтів у результатах пошуку. Однак, можливість значно зменшити кількість російських сайтів у результатах вашого пошуку все ж таки є і далі ми поділимося як цього досягти.

Чи є можливість заблокувати сайти за доменом чи локацією

Пошукова система Google найпопулярніша поміж конкурентів, але на жаль такої корисної функції в ній немає. Натомість пошукова система зважає на те з яких міст та регіонів ви робите пошукові запити та яку мову використовуєте. Ці дані дозволяють системі пропонувати вам найрелевантніші результати відносно вашого запиту.

На жаль у налаштуваннях пошукової системи немає можливості “видалити історію” або позбутися від певних сайтів. Натомість вам доведеться власноруч навчити Google надавати вам україномовні результати пошуку.

Повна українізація мережі

Велика кількість українських компаній почала переносити свої веб-ресурси на українські хостинги та домени ще до початку війни. З початком війни кількість охочих перейти на український хостинг стала втричі більшою. І якщо перехід на українські домени це те що можуть зробити підприємці – користувачам також доведеться дещо зробити.

За своєю суттю пошукова система Google являє собою подобу штучного інтелекту. Ваш браузер вивчає яку інформацію ви шукаєте та якою мовою здійснюється пошук. Аналізуючи цю інформацію система звикає до ваших інтересів та мови й видає найрелевантніші результати.

Для того, щоб позбутися від російських сайтів у своїй пошуковій видачі вам достатньо почати вводити запити українською мовою. Скоріш за все ви зіткнетеся з браком інформації й не тільки наукової, але й розважальної. Причина цьому полягає в тому, що навіть співаки та блогери раніше часто використовували російську мову.

Однак, повністю відмовившись від російської мови для пошуку інформації досить скоро ви помітите що кількість російських сайтів зменшується тоді як кількість україномовних сайтів у ваших результатах пошуку дедалі зростає.

Не дивлячись на дефіцит інформації все ж таки варто використовувати саме українську мову. Насамперед це можна обґрунтувати тим, що як тільки з’явиться попит – з’явиться й інформація. Таким чином, показавши крієйторам що нам цікавий український контент ми стимулюємо їх на розвиток. В результаті зовсім скоро кількість російських сайтів у наших пошукових результатах зможе дійти до нуля.

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Чи можна налаштувати пошукову видачу українською мовою

Заборонити показувати вам російські сайти Гуглу ви не зможете, але можете показати системі що вам така інформація не цікава.

Для цього вам достатньо змінити мовні налаштування у пошуковій системі та в особистому профілі. Оберіть українську мову як основну у своєму профілі та в налаштуваннях пошукової системи. Таким чином ви зможете підказати пошуковику інформація якою мовою вам потрібна.

Як позбутися російських YouTube блогерів в рекомендаціях

Оскільки YouTube також належить компанії Google – його пошукові алгоритми працюють схожим чином. Для того, щоб позбутися від російських відео в рекомендаціях вам варто зробити наступне:

Відписатися від усіх російськомовних каналів

Змінити мовні налаштування в обліковому записі

Використовувати для пошуку українську мову

Таким чином ви не тільки можете зменшити кількість російськомовних відео у YouTube, але й долучитеся до глядачів українського контенту. Це дасть змогу новим талантам та майбутнім блогерам почати свою кар’єру саме українською та відбудувати наш власний, україномовний YouTube простір.