Почему всем детям нужны пупсы?

Маленький пупс – одна из первых развивающих игрушек для малыша. Такая кукла подходит для игр с младенческих лет. Видя лицо куклы, малыш не только узнаёт в нем человека, но и изучает его анатомию – нос, глаза, ушки, рот, ручки и ножки. В чем же еще преимущества покупки таких игрушек ребенку?

Плюсы покупки пупса для малыша

Можно купить пупсов хотя бы для того, чтобы малыш научился узнавать и показывать части тела. Опытные мамы также заметили, что, глядя на пупса, малыши часто отвечают ему добродушной улыбкой и даже радостными эмоциями.

Еще такие куклы универсальны – их можно смело дарить как девочкам, так и мальчиков. Эта кукла свободна от любых гендерных стереотипов.

С 2-х лет

Психологи уверенны, что с 2-х лет игра с куклой-пупсом уже носит характер подражания. Ребенок делает с куклой то же, что и мама с малышом: укладывает спать, кормит, поет ему песенки, качает на руках и водит на прогулку. Для родителей в этом тоже сплошная польза – на игрушку можно проецировать ряд действий, объясняя, зачем они нужны. С пупсом можно уложить ребенка спать, уговорить почистить зубы или помыть руки. На примере пупса можно показать, как нужно одеваться на прогулку.

К тому же, маленький игрушечный карапуз способен обучить детей заботиться о младшем брате или сестричке. А еще при должном подходе, с помощью пупса родители могут приучить малыша к распорядку дня.

Все перечисленные выше игры одобрены психологами, педагогами и опытными родителями.

В 3-4 года

В возрасте 3-4 лет пупса можно уже «принимать» в ролевые игры. Играть в «Детский сад», «Прогулку», «Магазин» или «Семью». Это «прокачает» коммуникативные навыки, поможет понять, как устроена семья и общество в целом. В этом возрасте при игре с пупсом, ребенок повторяет родительское поведение и «взрослую» деятельность.

По такой игре можно понять, какие ошибки в воспитании вы допускаете – если малыш груб с игрушкой или наказывает ее, стоит пересмотреть свои методы.

В целом и общем, такая игра в младшем дошкольном возрасте развивает мышление, внимание, фантазию и даже детскую моторику.

Нередко дети разыгрывают всевозможные сюжеты с участием кукол. В этих целях подойдут пупсы небольшого размера – до 20 см. Их наиболее удобно удерживать одной рукой, купать, переодевать и т.д.

Так что кукла-пупс – это отличный способ познания эмоционального мира ребенком. С ним он проиграет массу эмоций, а спокойное выражение лица игрушки пойдет однозначно на пользу.