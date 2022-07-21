Особенности швейцарских часов: что надо знать для выгодной продажи

Среди способов улучшить финансовое положение и восполнить дефицит денег одним из наиболее популярных является продажа дорогостоящих изделий: ювелирных украшений, часов, посуды и предметов из драгоценных металлов. Можно продать элитные часы довольно дорого, если разумно подойти к продаже.

Дорогие часы – предмет скорее статусный, чем необходимый, однако скупка швейцарских часов предлагается многими специализированными заведениями (напр. https://zoloto.od.ua/). При условии правильного и регулярного ухода часы премиального класса могут служить своим владельцам десятилетиями, сохраняя первоначальный внешний вид. Именно поэтому ломбарды и скупщики охотно покупают швейцарские часы. Спросом пользуются хронометры премиального класса, изготовленные всемирно известными брендами.

Что такое швейцарские часы

Швейцарские часы символизируют надежность, точность и долговечность. Изделия именитых часовщиков были обязательным аксессуаром знатных лиц и богатых людей в прошлых столетиях. Современные бизнесмены покупают часы Брегет, чтобы показать свою состоятельность, или Патек Филипп, чтобы подчеркнуть принадлежность к элите.

Швейцарскими часами называют хронометры наручные, карманные и других типов, которые собираются на территории Швейцарии и на 50% состоят из швейцарских компонентов. Современный рынок наводнен китайскими подделками, поэтому рекомендуется обратить внимание на наличие клейма Swiss Made, которое подтверждает гарантию качества.

Особенности изделий из Швейцарии

Особенностями часов из Швейцарии являются:

корпусы из дорогостоящих металлов или хирургической стали, не подверженных коррозии;

браслеты из драгметаллов или натуральной кожи, обработанной специальными веществами для предотвращения преждевременного износа;

высокая прозрачность стекла (у современных моделей стекло минеральное или сапфировое с напылением);

многофункциональность (хронометр может выполнять до 10 функций);

высокая точность хода;

оригинальность отделки;

устойчивость к внешним воздействиям;

отсутствует погрешность отображения времени;

наличие паспорта у каждой модели.

Подтверждают оригинальность изделий индивидуальный номер на корпусе и индивидуальный паспорт. Чтобы проверить подлинность принесенных для продажи часов, скупщику достаточно отправить запрос с номером хронометра на сайт производителя.