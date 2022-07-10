Вы только начали заниматься криптоторговлей и планируете спекулировать за счет покупки/продажи цифровых активов? В первую очередь необходимо определиться, как выгоднее всего менять криптовалюту. Учитывайте то, что есть несколько способов, и у каждого присутствуют преимущества и недостатки. Поговорим об этом подробнее.

Централизованные криптобиржи

Централизованные биржи, или CEX — это платформы, управление которыми производится из единого центра. Контроль над безопасностью пользовательских средств и их персональных данных, а также непосредственно над процедурой обмена цифровых монет ложится на плечи администрации платформы. 28 мая топовая пятерка централизованных криптобирж в рейтинге Coinmarketcap выглядит так:

Binance FTX Coinbase Exchange Kraken CuCoin

Децентрализованные биржи

Децентрализованные биржи — платформы, где юзеры могут обмениваться криптовалютами друг с другом, без участия третьей стороны. В топ-5 DEX на Coinmarketcap входят такие площадки:

Uniswap (V3) dYdX PancakeSwap (V2) Kine Protocol Honeyswap

Криптообменник

Обращение в криптообменник — один из самых популярных способов. Здесь можно купить/продать или обменять любую цифровую валюту (Bitcoin, Ethereum, Ripple и пр.) с выводом на карту или получением фиатных средств. Таких сервисов — масса, но важно найти проверенный, где гарантируют безопасные и анонимные транзакции. Один из лучших в Украине — обменник криптовалюты BUYBank. 95% пользователей, которые приходят сюда для совершения обменных операций, становятся постоянными клиентами компании. Из преимуществ юзеры отмечают следующее: