Как выгоднее всего менять криптовалюту
Вы только начали заниматься криптоторговлей и планируете спекулировать за счет покупки/продажи цифровых активов? В первую очередь необходимо определиться, как выгоднее всего менять криптовалюту. Учитывайте то, что есть несколько способов, и у каждого присутствуют преимущества и недостатки. Поговорим об этом подробнее.
Централизованные криптобиржи
Централизованные биржи, или CEX — это платформы, управление которыми производится из единого центра. Контроль над безопасностью пользовательских средств и их персональных данных, а также непосредственно над процедурой обмена цифровых монет ложится на плечи администрации платформы. 28 мая топовая пятерка централизованных криптобирж в рейтинге Coinmarketcap выглядит так:
- Binance
- FTX
- Coinbase Exchange
- Kraken
- CuCoin
Децентрализованные биржи
Децентрализованные биржи — платформы, где юзеры могут обмениваться криптовалютами друг с другом, без участия третьей стороны. В топ-5 DEX на Coinmarketcap входят такие площадки:
- Uniswap (V3)
- dYdX
- PancakeSwap (V2)
- Kine Protocol
- Honeyswap
Криптообменник
Обращение в криптообменник — один из самых популярных способов. Здесь можно купить/продать или обменять любую цифровую валюту (Bitcoin, Ethereum, Ripple и пр.) с выводом на карту или получением фиатных средств. Таких сервисов — масса, но важно найти проверенный, где гарантируют безопасные и анонимные транзакции. Один из лучших в Украине — обменник криптовалюты BUYBank. 95% пользователей, которые приходят сюда для совершения обменных операций, становятся постоянными клиентами компании. Из преимуществ юзеры отмечают следующее:
- возможность как онлайн, так и офлайн-обмена непосредственно в офисе компании (есть отделения в Киеве и Одессе);
- простой механизм обмена токенов;
- возможность ознакомиться с последней динамикой на крипторынке и принять взвешенное решение при обмене цифровых монет;
- выгодный курс обмена и отсутствие скрытых сборов. Предварительный расчет можно сделать посредством онлайн-калькулятора, предусмотренного непосредственно на сайте BUYBank;
- круглосуточная поддержка — саппорт готов прийти на помощь (достаточно написать операторам техподдержки вопрос в Telegram-чате);
- высокий уровень безопасности и полная конфиденциальность.
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