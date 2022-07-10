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Как выгоднее всего менять криптовалюту

admin ,

Вы только начали заниматься криптоторговлей и планируете спекулировать за счет покупки/продажи цифровых активов? В первую очередь необходимо определиться, как выгоднее всего менять криптовалюту. Учитывайте то, что есть несколько способов, и у каждого присутствуют преимущества и недостатки. Поговорим об этом подробнее.bitcoin

Централизованные криптобиржи

Централизованные биржи, или CEX — это платформы, управление которыми производится из единого центра. Контроль над безопасностью пользовательских средств и их персональных данных, а также непосредственно над процедурой обмена цифровых монет ложится на плечи администрации платформы. 28 мая топовая пятерка централизованных криптобирж в рейтинге Coinmarketcap выглядит так:

  1. Binance
  2. FTX
  3. Coinbase Exchange
  4. Kraken
  5. CuCoin

Децентрализованные биржи

Децентрализованные биржи — платформы, где юзеры могут обмениваться криптовалютами друг с другом, без участия третьей стороны. В топ-5 DEX на Coinmarketcap входят такие площадки:

  1. Uniswap (V3)
  2. dYdX
  3. PancakeSwap (V2)
  4. Kine Protocol
  5. Honeyswap

Криптообменник

Обращение в криптообменник — один из самых популярных способов. Здесь можно купить/продать или обменять любую цифровую валюту (Bitcoin, Ethereum, Ripple и пр.) с выводом на карту или получением фиатных средств. Таких сервисов — масса, но важно найти проверенный, где гарантируют безопасные и анонимные транзакции. Один из лучших в Украине — обменник криптовалюты BUYBank. 95% пользователей, которые приходят сюда для совершения обменных операций, становятся постоянными клиентами компании. Из преимуществ юзеры отмечают следующее:

  • возможность как онлайн, так и офлайн-обмена непосредственно в офисе компании (есть отделения в Киеве и Одессе);
  • простой механизм обмена токенов;
  • возможность ознакомиться с последней динамикой на крипторынке и принять взвешенное решение при обмене цифровых монет;
  • выгодный курс обмена и отсутствие скрытых сборов. Предварительный расчет можно сделать посредством онлайн-калькулятора, предусмотренного непосредственно на сайте BUYBank;
  • круглосуточная поддержка — саппорт готов прийти на помощь (достаточно написать операторам техподдержки вопрос в Telegram-чате);
  • высокий уровень безопасности и полная конфиденциальность.
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