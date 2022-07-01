Ракетный обстрел Одесской области стал причиной смерти уже 19 человек

По состоянию на 11:00 в результате ракетного удара в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района погибли 19 человек (16 человек - жилой дом и 3 человека - база отдыха, из них 1 ребенок)

По данным ГСЧС, пострадали 38 человек (37 человек - жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха).

Телеграмм канал Одесса сейчас пишет, что госпитализированы в больницу 38 человек.

Спасены 8 человек, из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).

Всего к работам привлечены 75 человек и 19 ед. техники, из них от ГСЧС 67 человек и 11 ед. техники. Работы продолжаются.