Станция EcoFlow Delta Pro стала одним из самых инновационных изобретений

Китайский стартап, специализирующийся на выпуске домашних и портативных батарейных блоков, стал лауреатом множества международных премий и конкурсов. Так журнал TIME внес его в список 100 лучших изобретений 2021, а премия Deutcshland Favorit сочла изобретение достойным престижной награды.

О компании

Ecoflow - транснациональная компания, офисы которой расположены как в США (Сан-Франциско), так и в Китае (Шэньчжэнь). Но начиналось все с небольшого стартапа из Китая, который занялся выпуском портативных аккумуляторов в 2017 году. На это время пришелся рассвет эпохи портативных зарядок для мобильных устройств, потому группа энтузиастов решила: почему бы не создать тот же «повербанк», но с гораздо большей емкостью и возможностью подключения 220В. Так и появился первый продукт компании - EcoFlow River, который стал началом всего пути.

Типы аккумуляторов от EcoFlow (и кое-что еще)

Теперь же компания разрослась в достаточной мере, чтобы наладить выпуск двух линеек аккумуляторов, которые предназначены для выполнения разных функций.

EcoFlow River (https://norfin.com.ua/ecoflow-river/). Это первая линейка аккумуляторов от компании, и ее назначение было описано в предыдущей части текста. Цель этих приборов - подарить вам возможность быстро и портативно зарядить любой электроприбор, или же просто подать на него питание. Нужно подключить электрочайник на даче? Или, может быть, осветить поляну в лесу? С этим на «ура» справятся аккумуляторы модели River. EcoFlow Delta (https://norfin.com.ua/ecoflow-delta/). Продукция этой линейки вмещает намного больше электричества, стоит как несколько моделей предыдущего ряда и весит не меньше бензинового генератора. Но и назначение у нее совершенно иное - «дельта» предназначена для долговременного обеспечения электричеством целых помещений. Модели из этой линейки станут отличными резервными блоками, которые выручат вас при отключении электричества. Разработка такой продукции - дело непростое, потому деньги на инженерную и производственную части получены через краутфандинг. К слову, старшая модель Delta Pro за какие-то два месяца собрала рекордные 10 миллионов Евро!

В качестве вспомогательной продукции, на которой EcoFlow может заработать денег для разработки следующих инновационных решений, компания выпускает солнечные батареи и кабели. К разработке этого типа продукции EcoFlow подошла серьезно, потому популярностью пользуется даже продукция, не связанная со знаменитыми аккумуляторами.

EcoFlow Delta Pro

Теперь вернемся к «гвоздю» нашей сегодняшней программы - станции, которая заслужила массу восторженных отзывов как от простых пользователей, так и от строгих критиков.

Delta Pro - первый по-настоящему портативный домашний аккумулятор, который может обеспечить пользователей чистой, возобновляемой энергией без выброса опасных для природы веществ. Название данной установки часто можно встретить с фразой «лучше бензиновых генераторов», однако такое сравнение начисто лишено смысла: Delta Pro не вырабатывает энергию, а лишь аккумулирует ее. Причем источником питания для этого блока может быть практически что угодно: ветряк, солнечная батарея или же просто соответствующая «розетка».

Одно из главных применений этой разработки на сегодняшний момент - использование ее в качестве резервного источника питания. На сайте компании указана информация об обеспечении дома электричеством до 168 часов, а этот срок равен целой неделе.

С другой стороны, целые комплексы из подобных станций могут использоваться в качестве питания даже для промышленных предприятий, обеспечивая им бесперебойную работу.

Итоги

Учредители премий назвали продукт поистине революционным, и в этом они совершенно правы. Deutcshland Favorit внес Delta Pro в свой список потому, что ее производитель выпускает самые популярные (60% рынка) портативные аккумуляторы в Германии которые используются в большинстве своем для частного домашнего пользования. Согласно непокрытого опроса пользователей последней «Дельты», установка показывает прекрасную производительность вкупе с невысокой по немецким меркам ценой. В свою очередь журнал TIME просто не мог обойти стороной настолько интересный продукт, потому он заслуженно вошел в один их самых престижных технических топов планеты.