Защищенный интернет для бизнеса и жителей Одессы

Каждый день СМИ сообщают о попытках врага поразить очередные цели в Одессе. Напряжение нарастает. Украинская ПВО в нашем городе работает на высшем уровне.

Но, несмотря на нарастающую опасность, есть те, кто продолжает качественно работать в интересах одесситов, в частности жителей Суворовского района города – это домашний интернет Одесса от компании Бриз.

Особую ценность сегодня приобрела возможность получения оперативной информации в сети интернет, надежность и качество услуг. Интернет провайдер «Бриз», пользователями услуг которого уже являются тысячи горожан, круглосуточно (24 часа в сутки) работает над тем, чтобы предоставить по-настоящему высококачественные услуги. Это не только скоростной интернет для жителей района но и для всех видов юридических лиц.

Интернет для бизнеса от провайдера «Бриз» это подключение на максимальной скорости по защищенным оптоволоконным линиям связи.

Объединение филиалов, складов и отделений в разных частях города в одну сеть по защищенным каналам с высокой скоростью обмена данными.

Подключение на максимальной скорости до 1 Гбит/с

Выделенный статический IP-адрес входит в стоимость тарифа

Возможность аренды оптического волокна

Индивидуальные предложения и оптимальные условия сотрудничества для всех видов юридических лиц.

Быстрое решение вопросов личным менеджером

Использование электронного документооборота

Информирование о состоянии счета, акциях и новостях

Интернет провайдер «Бриз» за много лет работы успел доказать, что работает на все сто. Даже в военное время.

И это ещё не всё.

«Мой BRIZ» — личный кабинет в смартфоне

Удобно пополняйте счет и управляйте услугами где бы вы ни были.

Возможности приложения:

проверка баланса;

оплата услуг без комиссии с помощью Visa/Mastercard или карточки пополнения счета;

история платежей;

связь с поддержкой 24/7;

авторизация через Google-аккаунт, Facebook или E-mail и прочее.

Пользователи интернет провайдера «Бриз», после сложных рабочих будней, уже отдыхая дома, смогут подключить телевидение и стать зрителями более 170 телеканалов. Это и оперативные новости, новости спорта, красоты природы, кинофильмы и множество другой тематики.

Самое главное, что для получения всего спектра услуг, жителям Суворовского района надо просто сделать звонок по телефону. Мастера придут, когда выгодно именно вам. Работу выполнят оперативно, настроят оборудование. После оплаты выгодного тарифа, цены каждого из которых удивляют своей доступностью, перед счастливчиками откроется новый мир интересной информации.