Мужское бесплодие — приговор?
Традиционно бесплодие в паре считается женской проблемой, хотя уже давно известно, что это не так. Мужское бесплодие встречается примерно с той же частотой, что и женское. Так же, как и женское, оно вполне поддается лечению, если обычные методы не помогают, используются ВРТ — вспомогательные репродуктивные технологии. В результате диагноз «мужское бесплодие» перестает звучать приговором.
Выявление причин
Препятствий к оплодотворению яйцеклетки может быть три:
- недостаточная выработка сперматозоидов;
- плохое качество сперматозоидов;
- проблемы с доставкой сперматозоидов.
Эти состояния могут быть вызваны разными причинами. Например, обструкция семявыносящих путей может быть следствием перенесенной инфекции или травмы. Другие факторы:
- эндокринные нарушения;
- варикоцеле;
- крипторхизм, гипо- и аплазия яичек;
- воспалительные заболевания органов репродуктивной системы;
- разрушение спермы антиспермальными антителами (иммунологическое бесплодие);
- генетическое бесплодие.
На качество сперматозоидов влияет и образ жизни, и вредные привычки.
Излечимо ли мужское бесплодие?
Лечение мужского бесплодия, направленное на устранение причины, часто позволяет восстановить фертильность. Например, варикоцеле, на которое, по некоторым данным, приходится не менее 40% всех случаев бесплодия у мужчин. Небольшое хирургическое вмешательство восстанавливает нормальное кровообращение в мошонке, и функции яичка тоже восстанавливаются.
Курс медикаментозной терапии показан при воспалительных заболеваниях, в том числе инфекциях, передающихся половым путем. В этом случае шансы на восстановление фертильности также велики.
Если ни консервативными, ни хирургическими методами устранить проблему не удается, прибегают к ВРТ.
Лечение мужского бесплодия методами ВРТ
Вспомогательные репродуктивные технологии — такие способы лечения бесплодия, когда один или несколько этапов оплодотворения происходят вне организма. При мужском бесплодии активно используются ЭКО, ИКСИ, внутриматочная инсеминация и инвазивные методы получения сперматозоидов, а также донорство спермы.
ЭКО и искусственная инсеминация
Внутриматочная инсеминация заключается во введении подготовленной спермы партнера непосредственно в матку партнерши. Сперма проходит этап очищения от белковых примесей, подвижные сперматозоиды отделяются от неактивных, и в целом концентрация сперматозоидов повышается. При незначительном снижении показателей спермы такой обработки бывает достаточно для наступления беременности.
Аналогичным образом сперма подготавливается и для ЭКО, когда яйцеклетки оплодотворяются в лабораторных условиях, а затем в матку переносится готовый эмбрион.
ICSI
ИКСИ, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида — метод, который помогает при недостаточной подвижности сперматозоидов и их малом количестве. Тщательно отобранный и подготовленный сперматозоид с помощью тонкой иглы помещают непосредственно внутрь яйцеклетки. Это значительно повышает шансы на беременность.
TESA и TESE
В тех случаях, когда сперматогенез в яичках сохранен, а нарушена проходимость семявыносящих путей, используют вспомогательные методики TESA, TESE и их разновидности. Они заключаются в извлечении сперматозоидов непосредственно из яичка, с последующим использованием в программах ЭКО или ИКСИ.
Донация сперматозоидов
Когда ни один перечисленный выше метод лечения мужского бесплодия не эффективен, прибегают к донорским сперматозоидам.
Таким образом, ни одна форма мужского бесплодия не является непреодолимым препятствием для отцовства.
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