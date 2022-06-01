Мужское бесплодие — приговор?

Традиционно бесплодие в паре считается женской проблемой, хотя уже давно известно, что это не так. Мужское бесплодие встречается примерно с той же частотой, что и женское. Так же, как и женское, оно вполне поддается лечению, если обычные методы не помогают, используются ВРТ — вспомогательные репродуктивные технологии. В результате диагноз «мужское бесплодие» перестает звучать приговором.

Выявление причин

Препятствий к оплодотворению яйцеклетки может быть три:

недостаточная выработка сперматозоидов;

плохое качество сперматозоидов;

проблемы с доставкой сперматозоидов.

Эти состояния могут быть вызваны разными причинами. Например, обструкция семявыносящих путей может быть следствием перенесенной инфекции или травмы. Другие факторы:

эндокринные нарушения;

варикоцеле;

крипторхизм, гипо- и аплазия яичек;

воспалительные заболевания органов репродуктивной системы;

разрушение спермы антиспермальными антителами (иммунологическое бесплодие);

генетическое бесплодие.

На качество сперматозоидов влияет и образ жизни, и вредные привычки.

Излечимо ли мужское бесплодие?

Лечение мужского бесплодия, направленное на устранение причины, часто позволяет восстановить фертильность. Например, варикоцеле, на которое, по некоторым данным, приходится не менее 40% всех случаев бесплодия у мужчин. Небольшое хирургическое вмешательство восстанавливает нормальное кровообращение в мошонке, и функции яичка тоже восстанавливаются.

Курс медикаментозной терапии показан при воспалительных заболеваниях, в том числе инфекциях, передающихся половым путем. В этом случае шансы на восстановление фертильности также велики.

Если ни консервативными, ни хирургическими методами устранить проблему не удается, прибегают к ВРТ.

Лечение мужского бесплодия методами ВРТ

Вспомогательные репродуктивные технологии — такие способы лечения бесплодия, когда один или несколько этапов оплодотворения происходят вне организма. При мужском бесплодии активно используются ЭКО, ИКСИ, внутриматочная инсеминация и инвазивные методы получения сперматозоидов, а также донорство спермы.

ЭКО и искусственная инсеминация

Внутриматочная инсеминация заключается во введении подготовленной спермы партнера непосредственно в матку партнерши. Сперма проходит этап очищения от белковых примесей, подвижные сперматозоиды отделяются от неактивных, и в целом концентрация сперматозоидов повышается. При незначительном снижении показателей спермы такой обработки бывает достаточно для наступления беременности.

Аналогичным образом сперма подготавливается и для ЭКО, когда яйцеклетки оплодотворяются в лабораторных условиях, а затем в матку переносится готовый эмбрион.

ICSI

ИКСИ, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида — метод, который помогает при недостаточной подвижности сперматозоидов и их малом количестве. Тщательно отобранный и подготовленный сперматозоид с помощью тонкой иглы помещают непосредственно внутрь яйцеклетки. Это значительно повышает шансы на беременность.

TESA и TESE

В тех случаях, когда сперматогенез в яичках сохранен, а нарушена проходимость семявыносящих путей, используют вспомогательные методики TESA, TESE и их разновидности. Они заключаются в извлечении сперматозоидов непосредственно из яичка, с последующим использованием в программах ЭКО или ИКСИ.

Донация сперматозоидов

Когда ни один перечисленный выше метод лечения мужского бесплодия не эффективен, прибегают к донорским сперматозоидам.

Таким образом, ни одна форма мужского бесплодия не является непреодолимым препятствием для отцовства.