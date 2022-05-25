Популярные модели бюджетных планшетов

Электронные гаджеты востребованы благодаря комфорту в эксплуатации и мобильности. Широкий экран позволяет просматривать видео в хорошем качестве, общаться в соцсетях и развлекаться. Компактные и легкие устройства удобно носить с собой в сумочке или рюкзаке. По автономности они опережают лэптопы, что в условиях военного времени повышает привлекательность планшетов. Есть достойные бюджетные варианты для учебы, работы и комфортного отдыха. Рассмотрим популярные в 2022 году модели.

Технические характеристики планшетов бюджетной линейки

При выборе недорогого таблета нужно обращать внимание на важные параметры, которые отражаются на производительности, автономности и качестве изображения. От них зависит стоимость планшета в Одессе. К популярным моделям относятся изделия, которые отличаются такими характеристиками:

объем оперативной памяти – от 4 ГБ, встроенной – от 64 ГБ;

диагональ монитора – не менее 9 дюймов;

разрешение экрана – от 1280х800 пикселей;

ОС – Android разных версий.

С такими параметрами бюджетный гаджет по функционалу приближается к дорогим вариантам.

Топовые планшеты для детей

Для этой категории подходят модели с качественным изображением, которое не влияет отрицательно на зрение. Современные процессоры последних поколений позволяют осуществлять быстрый поиск информации, дают доступ к играм.

С такими планшетами ребенок легче переносит стрессовые ситуации и может продолжать качественное обучение онлайн, на которое перешли школы в Украине. Популярны такие модели из этой серии:

Pixus Joker 4/64GB: отличается качественным 10,1-дюймовым монитором с IPS-матрицей и разрешением Full HD. Железная крышка защищает от повреждений и позволяет постоянно носить гаджет с собой. Основная на 8 Мп и фронтальная на 5 Мп камеры обеспечивают качественные фото, в том числе любимого города. Sigma X-style Tab A1010: планшет с похожим по характеристикам монитором и мощным функционалом. Изюминка модели – преобразование ее в компьютер и миниатюрный кинотеатр благодаря опции OTG. Она позволяет подключить к таблету клавиатуру, носители памяти и мышку.

Многофункциональные бюджетные планшеты

Мобильные гаджеты известных брендов востребованы благодаря производительности и превосходному изображению. С их помощью можно сохранять большие объемы информации, таблицы и схемы, участвовать в видеоконференциях и полноценно отдыхать. Популярны такие планшеты:

трансформер Lenovo Tab P11 4/128 WiFi (ZA7R0041UA) с IPS-дисплеем TDDI с тонкой рамкой и чистым звуком Dolby Atmos, а также аккумулятором на 15 часов работы;

Realme Pad 10.4 4/64 с улучшенной производительностью подходит для мобильного гейминга;

Samsung X200N Galaxy Tab A8 10.5 с фирменной системой защиты от утечки персональных данных, записью экрана и быстрым доступом к информации.

Планшет – удобное многофункциональное устройство, которое удовлетворяет запросам взрослых и детей.