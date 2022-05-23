Риск ракетных ударов по Одессе увеличивается

В акватории Черного моря увеличилось количество вражеских кораблей. Российские оккупанты пытаются закрепиться на острове Змеиный, который стратегически важен в этом регионе.

Согласно информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, сюда стягивают технику и средства противовоздушной обороны. По его словам, корабли российского флота перегруппировываются, к ним добавился “Адмирал Макаров” – новейший российский военный корабль.

О его выдвижении из порта в Севастополе сообщило также оперативное командование “Юг”. Таким образом группировка десантных и ракетных кораблей увеличилась и это повышает риск ракетных ударов.

Братчук в своем утреннем видеообращении также рассказал, что минувшей ночью в Одесской области обстрелов не было.

Он пожелал “Адмиралу Макарову” присоединиться к флешмобу, начатому крейсером “Москва”, и отправиться по известному адресу. Экс-флагман российского флота, как известно, потопили еще в середине апреля.