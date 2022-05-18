Чемпионат мира 2022: как готовится украинская команда

В первых числах мая сборная Украины начала подготовку к финалу отбора на мундиаль в Катаре. Чтобы поехать на чемпионат мира 2022, подопечным Александра Петракова нужно дважды подряд победить британские сборные. Сначала украинцам предстоит сразиться с Шотландией на ее поле. Если удастся справиться с соперником, команду ожидает решающий стык против Уэльса. Этот матч тоже состоится на Туманном Альбионе. Задача непростая, но вполне посильная.

Основной этап подготовки к плей-офф пройдет в Словении. Федерация этой страны любезно предоставила украинцам тренировочную базу в поселке Брдо. Тренерский штаб, персонал и четыре сборника, остававшиеся в Украине (Ризнык, Булеца, Гуцуляк, Пихаленок), прибыли на место вечером 1 мая после 2-дневной автобусной поездки. Немного позже к ним присоединились игроки «Динамо» и «Шахтера», завершившие свои выставочные благотворительные матчи в Европе.

Решающим для Украины поединкам плей-офф чемпионата мира 2022 предшествовал громкий скандал. Его причиной стало нежелание Мирчи Луческу отпускать киевских сборников из клуба раньше срока, официально указанного ФИФА, то есть до конца мая. Именно тогда в расположение команды должны прибыть легионеры — Ярмоленко, Яремчук, Зинченко, Миколенко и другие. Но после бурной реакции общественности боссы «Динамо» изменили свою позицию и конфликт был исчерпан.

Турнирная таблица ЧМ 2022: с кем могут сыграть украинцы

Первый спарринг сборной запланирован на 11 мая. В этот день украинцы встретятся в немецком Менхенгладбахе с местной «Боруссией». До конца сбора намечено провести еще 3–4 товарищеских матча, но конкретика по ним появится немного позже. Между тем уже известны потенциальные соперники Украины по турнирной таблице ЧМ 2022. Если команда попадет в финальную часть мундиаля, ей предстоит сыграть со следующими сборными:

Англия . Полуфиналисты прошлого турнира и действующие вице-чемпионы Европы твердо нацелены на титул, о котором родоначальники футбола мечтают с 1966 года. Игра с англичанами может состояться в 3-м туре, 29 ноября.

Иран . Номинального аутсайдера группы точно нельзя недооценивать — это опытная сыгранная команда с очень надежной защитой. С ними предстоит встретиться во 2-м туре, 25 ноября.

США . Американцы сегодня не являются даже лидерами КОНКАКАФ, но это не мешает им оставаться серьезным соперником на международной арене. Встреча с США может стать для Украины дебютной на мундиале (21 ноября).

При всем уважении к Ирану и США такая турнирная таблица ЧМ 2022 выглядит для украинской сборной неплохим вариантом. Команде вполне по силам выйти из этой группы. Однако для начала еще нужно отобраться в Катар. Удастся ли украинским футболистам сделать такой подарок всей стране в эти сложные времена, станет ясно меньше чем через месяц.