Инвестиции в азартные игры в Восточной Европе

Начать разговор об инвестициях в азартные игры в регионе, как и в случае с любыми другими вложениями, стоит с изучения законодательства, развития отрасли на текущий момент и рассмотрения перспектив.

В статье вы узнаете, какие варианты инвестиций доступны на данный момент, где найти лучшие онлайн-казино, а также принесет ли бизнес желаемую прибыль.

Законодательство относительно онлайн-казино в Восточной Европе

В странах Восточной Европы по-разному относятся к азартным играм. Так, большинство правительств региона, как и в случае со всем континентом, одобряют азартные игры, поэтому они разрешены на законодательном уровне. Например, делать легальные ставки можно на Украине, в Латвии и Польше. Законодательно там закреплено и право делать ставки в онлайн-казино, но только при наличии у этого сайта разрешения от государства.

Другого мнения придерживаются такие страны, как Россия, Армения, Казахстан и Беларусь. Правительства этих государств запрещают любые виды ставок, как в онлайне, так и в офлайне. Конечно, это не значит, что граждане этих стран не делают ставок. Они играют, просто нелегально, не платя налоги. Так что если перевести сайт на русский язык, то он найдет своих клиентов и принесет прибыль.

Как развивается отрасль азартных игр в Восточной Европе

Если говорить о том, как обстоит ситуация с азартными играми в Восточной Европе, то она развивается самым благоприятным для инвесторов образом. Говорить отдельно о странах Восточной Европы не приходится, однако если посмотреть на всю Европу в целом, то азартные игры в 2021 году принесли этим странам доход в 87 млн евро. Причем в 2022 году ожидается рост прибыли на 7,5%. Как говорят эксперты, если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то уже через 6 лет доходы вырастут почти на половину.

Так что азартные игры — это действительно очень доходная статья для инвесторов, причем прибыль растет каждый год. Однако европейские игроки очень требовательны, они не готовы идти на компромиссы и играть в заведениях, где страдает качество обслуживания или бонусная политика составлена не в пользу игрока. Так что чтобы получать действительно хороший доход от сайта онлайн-казино, надо постараться делать все на совесть, без экономии.

Какие существуют варианты инвестиций

В первую очередь вложить деньги в сферу азартных игр можно, открыв свое казино. Конечно, разработка портала и покупка лицензий встанут в кругленькую сумму, зато не придется делить доходы от сайта. Тем более если получится получить хорошую аудиторию, можно окупить вложения достаточно быстро.

Отметим, что большинство компаний открывают не один сайт, а сразу несколько. Так, самые крупные компании-владельцы насчитывают несколько десятков различных онлайн-казино, при этом с каждым новым сайтом расходы становятся все меньше.

Другой вариант инвестиций — это вложение средств в уже существующую компанию. Этот вариант менее рисковый, ведь можно наглядно посмотреть, на каком уровне находится казино на сегодняшний день.

Кроме того, не стоит забывать, что, помимо инвестиций в сами казино, можно способствовать и развитию компаний, которые создают программное обеспечение. Сюда относятся как организации, которые разрабатывают платформы для казино, так и те, кто создает непосредственно сами азартные игры — видеослоты. Сегодня в мире насчитывается уже несколько сотен таких компаний, и многие из них расположены в Европе.

Особенностью отрасли служит наличие порталов, которые предоставляют игрокам обзоры различных казино и информацию об азартных играх. Об этом часто забывают, но такие порталы тоже приносят владельцам колоссальную прибыль за счет рекламы. Можно самостоятельно организовать такой портал, либо поспособствовать развитию и продвижению уже существующего.

Что требуется, чтобы открыть свое казино

Как уже упоминалось в статье выше, чтобы открыть легальное заведение, необходимо приобрести лицензию. Однако это лишь часть расходов, к которым надо быть готовым.

Создание сайта

Очевидно, что онлайн-казино нужен сайт для работы. Причем создавать его должны профессионалы, ведь надо предусмотреть возможность добавления азартных игр от разных производителей, добавления методов перевода средств, вопросы безопасности, обратную связь и другие нюансы.

Выбор азартных игр

При создании своего казино необходимо представить клиенту широкий выбор азартных развлечений. Сюда входят как производители видеослотов, так и компании, предлагающие лайв-игры. Конечно, не обязательно сотрудничать со всеми производителями, однако для хорошего притока клиентов необходимо хотя бы несколько десятков. Кроме того, сегодня все больше сайтов предлагают ставки на спорт.

Приобретение лицензии

Для того, чтобы получить разрешение на ведение азартных игр, нужно представить правительству страны, в которой вы планируете работать, свой сайт. Если он будет соответствовать всем требованиям, то вам разрешат заплатить за лицензию. Будьте готовы к тому, что она обойдется минимум в несколько тысяч евро, причем еще придется платить налоги со всех доходов от игорной деятельности.

Заключение

Инвестиции в азартные игры в Восточной Европе — это отличная идея. Сегодня эта отрасль развивается в хорошем темпе, и у нее отличные перспективы. Кроме того, существует несколько вариантов для инвестиций, которые удовлетворят практически любой бюджет.