Инвестиции в азартные игры в Восточной Европе
Начать разговор об инвестициях в азартные игры в регионе, как и в случае с любыми другими вложениями, стоит с изучения законодательства, развития отрасли на текущий момент и рассмотрения перспектив.
В статье вы узнаете, какие варианты инвестиций доступны на данный момент, где найти лучшие онлайн-казино, а также принесет ли бизнес желаемую прибыль.
Законодательство относительно онлайн-казино в Восточной Европе
В странах Восточной Европы по-разному относятся к азартным играм. Так, большинство правительств региона, как и в случае со всем континентом, одобряют азартные игры, поэтому они разрешены на законодательном уровне. Например, делать легальные ставки можно на Украине, в Латвии и Польше. Законодательно там закреплено и право делать ставки в онлайн-казино, но только при наличии у этого сайта разрешения от государства.
Другого мнения придерживаются такие страны, как Россия, Армения, Казахстан и Беларусь. Правительства этих государств запрещают любые виды ставок, как в онлайне, так и в офлайне. Конечно, это не значит, что граждане этих стран не делают ставок. Они играют, просто нелегально, не платя налоги. Так что если перевести сайт на русский язык, то он найдет своих клиентов и принесет прибыль.
Как развивается отрасль азартных игр в Восточной Европе
Если говорить о том, как обстоит ситуация с азартными играми в Восточной Европе, то она развивается самым благоприятным для инвесторов образом. Говорить отдельно о странах Восточной Европы не приходится, однако если посмотреть на всю Европу в целом, то азартные игры в 2021 году принесли этим странам доход в 87 млн евро. Причем в 2022 году ожидается рост прибыли на 7,5%. Как говорят эксперты, если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то уже через 6 лет доходы вырастут почти на половину.
Так что азартные игры — это действительно очень доходная статья для инвесторов, причем прибыль растет каждый год. Однако европейские игроки очень требовательны, они не готовы идти на компромиссы и играть в заведениях, где страдает качество обслуживания или бонусная политика составлена не в пользу игрока. Так что чтобы получать действительно хороший доход от сайта онлайн-казино, надо постараться делать все на совесть, без экономии.
Какие существуют варианты инвестиций
В первую очередь вложить деньги в сферу азартных игр можно, открыв свое казино. Конечно, разработка портала и покупка лицензий встанут в кругленькую сумму, зато не придется делить доходы от сайта. Тем более если получится получить хорошую аудиторию, можно окупить вложения достаточно быстро.
Отметим, что большинство компаний открывают не один сайт, а сразу несколько. Так, самые крупные компании-владельцы насчитывают несколько десятков различных онлайн-казино, при этом с каждым новым сайтом расходы становятся все меньше.
Другой вариант инвестиций — это вложение средств в уже существующую компанию. Этот вариант менее рисковый, ведь можно наглядно посмотреть, на каком уровне находится казино на сегодняшний день.
Кроме того, не стоит забывать, что, помимо инвестиций в сами казино, можно способствовать и развитию компаний, которые создают программное обеспечение. Сюда относятся как организации, которые разрабатывают платформы для казино, так и те, кто создает непосредственно сами азартные игры — видеослоты. Сегодня в мире насчитывается уже несколько сотен таких компаний, и многие из них расположены в Европе.
Особенностью отрасли служит наличие порталов, которые предоставляют игрокам обзоры различных казино и информацию об азартных играх. Об этом часто забывают, но такие порталы тоже приносят владельцам колоссальную прибыль за счет рекламы. Можно самостоятельно организовать такой портал, либо поспособствовать развитию и продвижению уже существующего.
Что требуется, чтобы открыть свое казино
Как уже упоминалось в статье выше, чтобы открыть легальное заведение, необходимо приобрести лицензию. Однако это лишь часть расходов, к которым надо быть готовым.
- Создание сайта
Очевидно, что онлайн-казино нужен сайт для работы. Причем создавать его должны профессионалы, ведь надо предусмотреть возможность добавления азартных игр от разных производителей, добавления методов перевода средств, вопросы безопасности, обратную связь и другие нюансы.
- Выбор азартных игр
При создании своего казино необходимо представить клиенту широкий выбор азартных развлечений. Сюда входят как производители видеослотов, так и компании, предлагающие лайв-игры. Конечно, не обязательно сотрудничать со всеми производителями, однако для хорошего притока клиентов необходимо хотя бы несколько десятков. Кроме того, сегодня все больше сайтов предлагают ставки на спорт.
- Приобретение лицензии
Для того, чтобы получить разрешение на ведение азартных игр, нужно представить правительству страны, в которой вы планируете работать, свой сайт. Если он будет соответствовать всем требованиям, то вам разрешат заплатить за лицензию. Будьте готовы к тому, что она обойдется минимум в несколько тысяч евро, причем еще придется платить налоги со всех доходов от игорной деятельности.
Заключение
Инвестиции в азартные игры в Восточной Европе — это отличная идея. Сегодня эта отрасль развивается в хорошем темпе, и у нее отличные перспективы. Кроме того, существует несколько вариантов для инвестиций, которые удовлетворят практически любой бюджет.
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