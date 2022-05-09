В Одесской области задержали двух наглых мародёров

Двое жителей Болградского района будут наказаны за мародерство, сообщает полиция Одесской области.

Согласно информации областного ГУНП, 33-летний житель Арцизской городской громады проник ночью во время отсутствия хозяина на территорию домовладения 44-летнего односельчанина и демонтировал в доме два металлопластиковых окна. Установив злоумышленника, полицейские изъяли у него лом, с которым он мародерил, а похищенное имущество вернули владельцу.

Другой 26-летний житель Болградского района совершил кражу. Также ночью он проник во двор 78-летней односельчанки и, пока старушка спала, похитил из кухни муку, сахар, крупы и другие продукты питания. Полицейские оперативно разыскали правонарушителя и вернули пенсионерке ее имущество.

Правонарушителям правоохранители уже объявили подозрения в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

За имущественные преступления, совершенные в условиях военного положения, ужесточена ответственность.