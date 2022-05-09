В домах одесситов исчезнет газ: предупреждение

В связи с плановыми работами на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Фонтанская дорога, 151

12 мая 2022 г. с 09:00 до 17:00 в Одессе будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

- Фонтанская дорога, 147, жилой дом ЖСК «Черномор»;

- Фонтанская дорога, 74/1, 74/2, 143/4, 147/7, 147/8, 147/9, 147/25, 147/35 – частные дома;

- Фонтанская дорога, 149, 149А, 149/2-149/13, 151/1, 151/2, 151/5, 151/12-151/22 – частные дома.

Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства.